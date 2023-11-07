Среди них есть те, кто отрицает проблему

Рост интернет-зависимости у огромной части земного шара – глобальная проблема. В недавнем исследовании британские ученые из Университета Суррея смогли классифицировать эту зависимость.

По информации платформы Gitrnux, от сетевой зависимости страдают до 8,2% населения планеты. Ученые разделили и на категории для проведения различия между теми, у кого нет психологической зависимости от Интернета, и действительно зависимыми.

Классификация делится на непостоянных пользователей со средним возрастом 33 года (14,9%), которые решают в Сети конкретные задачи и затем выходят из нее. Зависимостью они не грешат.

Умеренные пользователи (почти 23 процента) сидят больше, чем полагается, пренебрегая домашними делами. Средний возраст – 26,1 года. Сами себя они зависимыми не считают.

Экспериментаторы (22%) любят по большей части новые приложения и технологии. Средний возраст – от 22,8 до 24,3 года.

Наконец, действительно зависимые отрицатели (18%), которые неуверенно себя чувствуют без Интернета – и зависимые, признающие свою проблему и ее пагубные последствия (чуть более 22 процентов), уточняет gazetametro.ru.

А neva.today сообщает, что недавние исследования доказали вред от современных популярных пищевых добавок – бета-каротина и кальция. Они могут повышать риск развития и летального исхода от онкологических заболеваний.