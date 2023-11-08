Петербуржцам рассказали о пользе русской кухни

В наших традициях трапезничать полезными блюдами

Эксперты часто напоминают, что не стоит пренебрегать заветами старины. Так, традиционная русская кухня во многом состоит из блюд, которые помогают поддерживать организм в тонусе и благоприятно сказываются на здоровье.



Интернет-издание "Петроград" отмечает, что традиционную русскую кухню часто пытаются принизить, заявляя, что многие блюда были заимствованы из других культур. Однако такие утверждения не выдерживают критику.



Например, на Руси издревле ценились полезные для желудка супы: солянки, затирухи, борщи, похлебки, щи, рассольники и уха. А еще в рацион наших предков всегда входила квашеная капуста, которая является уникальным продуктом, улучшающим пищеварение и укрепляющим иммунитет. Так что русская кухня всегда была самобытной и пользовалась большой популярностью.

