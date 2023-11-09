Россиянам готовы сократить рабочую неделю

Россиянам готовы сократить рабочую неделю
Lydie Gigerichova/www.globallookpress.com
Власти нашли способ борьбы со стрессом и усталостью

В Государственную думу внесен законопроект об изменении продолжительности установленной рабочей недели – сенатор Айрат Гибатдинов предложил уменьшить ее на час. 

Законопроект предполагает внесение изменений в действующей Трудовой кодекс с предложением сокращения рабочего дня на час перед государственными праздничными днями. Для этого потребуется также внести поправки в статьи 95 и 91 ТК РФ, где установлено 40 часов рабочего дня.

Авторы инициативы указали, что современные условия  увеличивают нагрузку на психику и негативно влияют на общее состояние трудоспособного населения. Несмотря на действующее законодательство, определяющее продолжительность рабочей недели, большинство экономически активного населения затрачивает больше времени на выполнение своих рабочих обязанностей.

Более того, многие работодатели наращивают объемы производства, не расширяя штат и заставляя сотрудников перерабатывать без увеличения заработной платы.

Некоторое время до пандемии (впрочем, как и после нее) представители российской власти делали заявления о необходимости сокращения рабочих дней – некоторые предлагали ввести общую "четырехдневку".

Источник: Система обеспечения законодательной деятельности ✓ Надежный источник
По теме

Казахстан сделал приятный жест Путину во время визита

Столицу тщательно подготовили к приезду высокопоставленных гостей

Европарламент неожиданно высказался в защиту россиян

И потребовал от ЕК пересмотра принятых против населения России санкций

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей