Россиянам готовы сократить рабочую неделю

Власти нашли способ борьбы со стрессом и усталостью

В Государственную думу внесен законопроект об изменении продолжительности установленной рабочей недели – сенатор Айрат Гибатдинов предложил уменьшить ее на час.

Законопроект предполагает внесение изменений в действующей Трудовой кодекс с предложением сокращения рабочего дня на час перед государственными праздничными днями. Для этого потребуется также внести поправки в статьи 95 и 91 ТК РФ, где установлено 40 часов рабочего дня.

Авторы инициативы указали, что современные условия увеличивают нагрузку на психику и негативно влияют на общее состояние трудоспособного населения. Несмотря на действующее законодательство, определяющее продолжительность рабочей недели, большинство экономически активного населения затрачивает больше времени на выполнение своих рабочих обязанностей.

Более того, многие работодатели наращивают объемы производства, не расширяя штат и заставляя сотрудников перерабатывать без увеличения заработной платы.

Некоторое время до пандемии (впрочем, как и после нее) представители российской власти делали заявления о необходимости сокращения рабочих дней – некоторые предлагали ввести общую "четырехдневку".