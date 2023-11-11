Одно простое правило перед сном позволит забыть о недосыпе

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Врач-сомнолог Роман Бузунов рассказал о главной причине, которая мешает человеку быстро заснуть. В течение дня мы можем переволноваться и пережить эмоциональное возбуждение по ряду причин – после этого уйти домой и попытаться безуспешно заснуть.
Со временем мысль о невозможности заснуть становится стрессогенной. Первичные причины недосыпа уходят, уступая место бессоннице.
Для того, чтобы все-таки сомкнуть глаза и отправиться в путешествие по сновидениям, нужно придерживаться "правила 15 минут". Если вы в течение 15 минут не смогли заснуть, нет необходимости лежать в кровати – встаньте и займитесь каким-нибудь скрупулезным делом. И занимайтесь им до тех пор, пока мозг не успокоится.
Такой метод позволяет накопить дефицит сна – чтобы затем быстрее заснуть.
"Например, почитайте, переберите бумаги или посмотрите по телевизору программу о музеях мира или животных. Что-то готовить или печь не советую, так как бросить на полпути эти дела у вас не получится", – указал специалист.
Естественно, необходимо заняться делом, которое не потребует серьезной эмоциональной отдачи. И вставать всегда в определенное время – без режима никуда.
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