Одно простое правило перед сном позволит забыть о недосыпе

Одно простое правило перед сном позволит забыть о недосыпе
Monkey Business 2 via www.imago-/www.globallookpress.com
И придерживаться его нужно всем, у кого проблемы со сном

Врач-сомнолог Роман Бузунов рассказал о главной причине, которая мешает человеку быстро заснуть. В течение дня мы можем переволноваться и пережить эмоциональное возбуждение по ряду причин – после этого уйти домой и попытаться безуспешно заснуть. 

Со временем мысль о невозможности заснуть становится стрессогенной. Первичные причины недосыпа уходят, уступая место бессоннице.

Для того, чтобы все-таки сомкнуть глаза и отправиться в путешествие по сновидениям, нужно придерживаться "правила 15 минут". Если вы в течение 15 минут не смогли заснуть, нет необходимости лежать в кровати – встаньте и займитесь каким-нибудь скрупулезным делом. И занимайтесь им до тех пор, пока мозг не успокоится.

Такой метод позволяет накопить дефицит сна – чтобы затем быстрее заснуть.

"Например, почитайте, переберите бумаги или посмотрите по телевизору программу о музеях мира или животных. Что-то готовить или печь не советую, так как бросить на полпути эти дела у вас не получится", – указал специалист.

Естественно, необходимо заняться делом, которое не потребует серьезной эмоциональной отдачи. И вставать всегда в определенное время – без режима никуда.

Источник: АиФ ✓ Надежный источник

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