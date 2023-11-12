Острее бритвы: назван способ заточить старые ножницы в домашних условиях

Острее бритвы: назван способ заточить старые ножницы в домашних условиях
Фото: Alexander Legky/Russian Look/www.globallookpress.com
На помощь придет обычная швейная игла

Ножи и ножницы нуждаются в регулярной заточке, иначе их станет невозможно эффективно использовать по назначению. И если заточить кухонный нож под силу практически любому, то вопрос с ножницами многих ставит в ступор, заставляя обращаться к специальным мастерам, что ощутимо бьет по бюджету.

Как отмечает Teleprogramma.pro, проблему можно решить и куда более дешевым способом. Понадобится швейная игла и немного терпения.

Сомкнутые ножницы нужно взять в одну руку, а другой зажать игру и вести ею вдоль лезвий, как будто пытаясь из разомкнуть. После 8-10 таких "вождений" результат не заставит себя ждать – такие ножницы разрежут даже картон.

Ранее сообщалось, что починить своими руками можно и молнию на одежде – есть пять простых способов это сделать.

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник

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