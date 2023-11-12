Чего боятся школьники: топ-5 страхов учеников старших классов

Руководитель онлайн-школы "Зачетный курс" Светлана Шмонина провела исследование среди своих учеников и выяснила, какие страхи преследуют старшеклассников. Эксперт специально для "Утро.ру" поделилась самыми частыми проблемами школьников и рассказала о том, как бороться со своими страхами.

Ученики старших классов – это дети возраста 15-17 лет. Как правило, это ребята, которые уже считают себя взрослыми, пытаются выглядеть старше, чем они есть на самом деле, но при этом у них еще детская психика, и они острее реагируют на многие жизненные ситуации. У подростков 15-17 лет еще не достаточно жизненного опыта, нет уверенности в себе и внутреннего стержня, чтобы справляться с трудностями. И именно в этом возрасте ребята сильно подвержены чужому мнению, критике со стороны учителей, семьи, окружения, друзей, в этот период для них чрезвычайно важно, чтобы их принимало общество. На основе соцопроса среди учеников Светлана собрала пять самых частых страхов, которыми делятся ее ученики.

Страх №1: Завалить экзамен

Старшеклассники боятся завалить экзамен не из-за неуверенности в своих знаниях, а, например, из-за сложного варианта задания или из-за того, что комиссия необъективно проверит экзаменационный лист и что-то не засчитают. Такое, к сожалению, правда иногда встречается и это не просто выдумки, а опыт старших поколений (более взрослых друзей и знакомых). Старшеклассники боятся не сдать экзамен и из-за этого не поступить в вуз мечты, либо не поступить на бюджет в тот момент, когда у семьи нет достаточных средств, чтобы обеспечить учебу на платной основе. Платное образование сейчас стоит немалых денег и, конечно, понимая это, возможность не пройти на бюджет вызывает такой сильный страх у школьников старшего возраста.

Часто эти страхи провоцируют сами родители или учителя, которые бесконечно твердят школьнику, что он не сдаст экзамен и на этом жизнь закончится и другого смысла жизни не будет. Конечно, после таких "ободряющих" лекций ребенок будет думать, что если он не сдаст экзамен, то будет никем. Это обесценивает его как личность, на этой почве старшеклассники могут испытывать стресс, впадать в депрессию, занижать свои способности. Это чревато тем, что школьник просто откажется от своей мечты об определенном вузе. Если вы хотите, чтобы ваш ребенок успешно сдал экзамены, был уверен в своих силах и поступил в выбранный вуз, то поддерживайте его, хвалите, поощряйте и позаботьтесь о том, чтобы обеспечить ему возможность для комфортной подготовки к экзамену.

Страх № 2: Не оправдать ожидания родителей, ожидания учителей, либо свои ожидания

Что имеется в виду? Например, родители платят за онлайн-школу, платят за репетиторов, платят за какую-нибудь частную школу, вкладывают деньги, силы и свое внимание. В этот момент дети начинают бояться не оправдать ожидания, то есть не поступить туда, куда их направляют. Либо в школе учителя чрезмерно много хвалят, публично говорят о том, что этот ученик успешно сдаст экзамены и поступит в лучший вуз, что он станет гордостью школы. Конечно, таким образом учителя возлагают огромную ответственность на старшеклассника, который уже не может себе позволить ударить в грязь лицом.

Но еще страшнее не оправдать свои собственные ожидания. То есть, ребенок поставил себе цель поступить в определенный вуз и, конечно, он ждет, что он туда поступит. Но что будет, если не поступит? Старшеклассники в силу своего юношеского максимализма считают, что не достигнув своей цели, жизнь просто закончится и больше не будет иметь смысла. Как уберечь от негативных мыслей? Лучше всего обратиться к психологу, который поможет проработать все негативные мысли и избавиться от страхов. Ну, а родители, конечно, обязаны всегда поддерживать и обязательно проговаривать, что каждый имеет право на ошибку, что заваленный экзамен или провал при поступлении в вуз – это абсолютно не главное в жизни и только повод для того, чтобы учиться преодолевать сложности и ставить новые цели.

Страх № 3: Ошибиться в выборе профессии

Все старшеклассники почему-то уверены, что они не могут поменять вуз, если они поступят туда, где не понравится, или за год-два поймут, что это не их профессия. На самом деле, в современном мире каждый год появляется огромное количество новых профессий, новых направлений для деятельности, поэтому современным людям достаточно легко, особенно молодежи, которые легко поддаются обучению, сменить направление даже после окончания вуза. Этот страх достался нам еще от наших родителей, бабушек, дедушек, ведь они жили во времена, когда ты был обязан работать по профессии всю жизнь. Но современный мир другой, сегодня работодатели, в первую очередь, смотрят не на диплом при приеме на работу, а оценивают способности, кругозор, умение коммуницировать и быстро обучаться и это как раз то, что вы получите в любом вузе. Поэтому сегодня можно искать себя и в 30 лет, и в 50, пробовать разные профессии и выбирать хоть всю жизнь.

Страх № 4: Не запомнить весь материал для экзамена

Многие выпускники сдают даже не 3 предмета, а 4-5, для того, чтобы было больше вариантов выбора университетов на разные направления. И понятно, что по каждому предмету огромный объем разнообразной информации. Где-то формулы, где-то термины, где-то даты, где-то правила. И старшеклассники боятся, что весь этот материал за год они не запомнят, либо то, что сейчас помнят, на экзамене забудут. Какой можно дать совет? Регулярно повторять, пользоваться интервальным повторением, решать задания и возвращаться к темам, которые сложно усваиваются. А тренировки на смартфоне вообще можно осуществлять в любое свободное время, это очень легкий, доступный и простой способ укрепить свои знания, отточить имеющиеся навыки и подтянуть провалы в учебе. Конечно, немаловажно и эмоциональное равновесие, а для этого важно успокаивать себя, говорить себе, что со всем справишься и все будет хорошо. Родителям также важно поддерживать старшеклассника и помогать каждый раз, когда у него возникают сложности или он обращается за помощью.

Страх № 5: Остаться в маленьком городе

Этот страх актуален для ребят из маленьких городов, из регионов, небольших деревень, где сидит пять человек в классе. Благодаря онлайн-образованию, онлайн-подготовке к ЕГЭ у них появляется возможность поступить туда, куда они хотят. Старшеклассники из маленьких городов ставят перед собой цель поступить в Санкт-Петербург, в Москву или в региональный центр, чтобы вырваться и начать новую жизнь. Как правило, на пути к своей цели у многих из них появляется страх не поступить и остаться в своем маленьком городе.

Сейчас активно процветает культ продуктивности, старшеклассники из столицы и крупных городов ведут блоги, рассказывая о том, какие они успешные и реализованные в свои 15-17 лет. И старшеклассники из небольших городов смотрят на них в соцсетях, сравнивают себя с ними и начинают боятся, что они не смогут так, обесценивают себя. И для них остаться в маленьком городе равнозначно тому, чтобы остаться никем. Не поступить и не получить профессию, остаться без работы, без источников к существования во взрослой жизни.

Это, бесспорно, страшно, но не стоит обесценивать себя, сравнивать себя с другими и заранее настраиваться на плачевный исход событий. Ну а если даже не получилось поступить с первого раза, всегда есть вариант пересдать и поступить на следующий год. И многие идут этим путем и пересдают, поступают в желаемый вуз. В этом нет ничего ужасного и страшного. Это просто первые взрослые испытания, которые необходимо пройти для того, чтобы осуществить свою мечту.