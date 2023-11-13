Кронштадт стал стратегическим объектом не только в военной, но и в музейной сфере

Проект «Остров фортов» принял участие в XXI Общероссийском форуме «Стратегическое планирование в регионах и городах России»

На днях состоялись два знаковых для нашей славной военно-морской истории события. 30 октября отмечалось как дата, считающаяся точкой отсчета в истории российского регулярного флота. Именно в этот день в 1696 году года Боярская дума утвердила указ Петра I под названием "Морским судам быть".



А 31 октября проект создания в легендарном Кронштадте нового городского кластера "Остров фортов" принял участие в XXI Общероссийском форуме "Стратегическое планирование в регионах и городах России". Именно стратегическая значимость упоминается не случайно: сегодня особенно важно создавать нашему обществу надежную историко-идеологическую базу.

Возглавляемая Ксенией Шойгу команда "Острова фортов" в деле сохранения истории трудится плечом к плечу с ведущими историками, археологами и реставраторами, со специалистами ВМФ и моряками-ветеранами.

С 2020 года принимает посетителей музейно-исторический парк с тематическими зонами по истории ВМФ. В августе 2023 года открыл свои двери уникальный иммерсивный Музей военно-морской славы. Близится к финальному этапу внутренняя реставрация и музеефикация размещенной в музее первой советской атомной подводной лодки К-3 "Ленинский комсомол". В ближайшей перспективе начнутся работы по созданию музеев на реставрируемых фортах, также неразрывно связанных с флотом.

Уже проделан огромный объем работ. Можно легко убедиться в этом наглядно по видео, которое на днях разместила в своем телеграм-канале Ксения Шойгу: "Кронштадт 4 года назад! Телефон напомнил, что было на месте парка "Остров Фортов".

В этом плане создатели масштабного историко-рекреационного кластера оказались достойны традиций российского флота, который за более чем три века прошел огромный путь. Сегодня Россия входит в тройку лидеров по индексу морской мощи. Этот показатель отражает роль стран в Мировом океане и является производной от их морских ресурсов, морских сил и средств, а также от объемов их морской деятельности.