Застигнутый врасплох пес-страдалец насмешил народ – видео

Застигнутый врасплох пес-страдалец насмешил народ – видео
Фото: www.unsplash.com
Зверь неправильно оценил обстановку

Необычное поведение домашних любимцев – бесконечный источник позитивных эмоций. За тем, что вытворяют братья наши меньшие, можно наблюдать вечно. Именно поэтому видеоролики с зарисовками из жизни пушистых пользуются такой большой популярностью в социальных сетях.

Огромное количество просмотров и лайков набрал ролик с собачкой, которая допустила серьезную ошибку при оценке ситуации и попала впросак. Как известно, после того, как дом покидают все представители семейства, животные часто начинают сильно тосковать.

Звери очень привыкают к человеческому теплу и присутствию. Когда никого нет дома, животное может сильно страдать. Так, очаровательный песик решил, что все покинули жилище, и начал протяжно выть. Однако он ошибся – хозяйка наблюдала за процессом со второго этажа.



Песик практически полностью погрузился в тоску, но неожиданно заметил смеющуюся владелицу. Голос собаки оборвался на середине, а на морде отобразилась крайняя степень удивления. Забавный зверь заставил пользователей социальных сетей от души похохотать.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник

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