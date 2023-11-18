Простые хитрости помогут мыть голову всего раз в неделю: волосы будут сверкать

Простые хитрости помогут мыть голову всего раз в неделю: волосы будут сверкать
Фото: unsplash.com
Несколько советов существенно упростят жизнь

Мытье головы может быть крайне надоедливым процессом, особенно если вы являетесь обладательницей густой шевелюры. Такие локоны нужно промывать тщательней и желательно два раза за купание, чтобы смыть с них все загрязнения. И порой процедуру приходится повторять через день, а то и на следующие сутки, поскольку внешний вид быстро портится. Однако существуют простые хитрости, благодаря которым мыть голову можно бужет всего раз в неделю, а волосы при этом будут сверкать.

1. Чередуйте шампуни. Не нужно использовать только одно средство для ухода. Купите себе хотя бы три разнообразных, которые будете чередовать. Все дело в том, что кожа головы очень быстро привыкает к определенным веществам и перестает на них реагировать. 

2. Используйте расческу при мытье. Рачесать волосы следует перед непосредственным намыливанием, так и во время него. Это поможет лучше промыть волосы, из-за чего они дольше останутся чистыми. 

3. Мойте только кожу головы. Не стоит тратить средство на весь объем, поскольку это бесполезно и сделает хуже волосам.

4. Намыливать голову три раза. Это позволит надолго сохранить чистоту волос – многим это помогает добиться того, что загрязнения появляются лишь на четвертый день, а некоторые могут ходить без проблем и неделю.

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