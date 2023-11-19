Почему россияне массово ударяются в эзотерику

Почему россияне массово ударяются в эзотерику
IMAGO/Rene Traut/www.globallookpress.com
Население тратит на это миллионы рублей

В 2023 году суммарные траты россиян на эзотерику превысили 900 млн рублей. 

Идея с переходом от высшего образования к воспитанию детей и семейному быту, озвученная некоторыми официальными лицами, оказалась резонансной. После этого профессор биологии из университета Лобачевского в Нижнем Новгороде назвала женское образование для женщин ошибкой человечества. А кое-кто и вовсе назвал такую практику "порочной".

Однако, отмечает "Пятый канал", авторы подобных заявлений должны учитывать, что переориентация требуется уже с пеленок. А если учитывать сумму в 900 млн рублей, затраченную на эзотерику, вопрос будет заключаться уже в качестве образования, а не в ограничении.

Такова современная тяга населения к знаниям – россиян теперь учат в соцсетях вызывать и пробуждать духов. А еще набирают людей на учебные платформы для такого мракобесия. Оккультные направления, кстати, куда популярнее уроков по финансовой грамотности и курсов фитнес-тренеров.

Стране не хватает врачей и специалистов из сельского хозяйства и обрабатывающих отраслей, а за год выпускают тысячи ведьм и магов. Причина проста: здесь можно быстро выучиться и заработать. Так выгоднее и проще вписаться в российский рынок – а значит, и обеспечить себе жизнь на другом уровне, обучая других ритуалам по привлечению быстрых денег из "Вселенной".

Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник

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