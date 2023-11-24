Сбылись все желания: пользуемся хитрым советом экстрасенса

Есть один важный аспект, на который следует обратить внимание

Перед новогодними празниками многие из нас задумываются, чего бы им больше всего хотелось в следующем году. Традиционно положено загадывать желание под бой курантов, но, заявляют эксперты, это можно делать в любой момент. Главное – правильно.

Сделать так, чтобы сбылись все желания можно, пользуясь хитрым советом от экстрасенса Андрея Харриса. В беседе с "Пятым каналом" он рассказал, как лучше всего провести ритуал.

В первую очередь, важно хотеть исполнения желания всей душой. Поэтому сперва человеку необходимо мысленно погрузиться в особое состояние, визуализируя будущее и представляя, что только такой возможна его жизнь. Если хочется новый автомобиль – не упускайте шанса смотреть на него и представить себя за рулем. Также это будет очень полезно делать перед сном.

"Если мы возьмем практически все техники по исполнению желаний, все наставления, которые есть в магической и мистической литературе – все они говорят, что если хотеть чего-то очень сильно, буквально животно, оно сбудется", – отметил он.

Также специалист подчеркнул, что часто желания не исполняются из-за синдрома самозванца – человек попросту не верит, что он достоен того, чего хочет.