Основательница сети "Андерсон" Анастасия Татулова угрожала журналистке РБК

Основательница сети "Андерсон" Анастасия Татулова угрожала журналистке РБК
Об этом журналистка рассказала в своих социальных сетях

Журналистка РБК Анна Захарова сообщила на своей странице в социальной сети ВКонтакте, что бывшая владелица сети семейных кофеен "Андерсон" угрожала ей расправой после публикации статьи о продаже бизнеса ретейлеру "Вкусвилл". 

14 ноября Анастасия Татулова сообщила в своем Telegram-канале, что находится в Лиссабоне. "Завтра с обеда буду опять на WebSummit. Если вы тоже тут – пишите, увидимся!", – отметила она в публикации. В комментариях, отвечая подписчикам, Татулова сообщила, что переехала в Лиссабон и планирует там остаться. 

В начале ноября сеть магазинов "Вкусвилл" выкупила бренд и основные активы "Андерсон". Татулова подтвердила РБК продажу бизнеса, не называя сумму сделки, но уточнила, что все кафе остались в собственности у франчайзи. Стоимость фабрики-кухни и бренда "Андерсон", по оценкам гендиректора "Infoline-Аналитики" Михаила Бурмистрова, может составлять около 600–800 млн руб.

Год назад ФНС проверила несколько сетей на фоне вскрытия "ресторанной" схемы уклонения от уплаты налогов с помощью подставных касс и POS-терминалов. Проверки также затронули "Андерсон". Тогда Татулова заявила, что "Андерсон" абсолютно белая и абсолютно законопослушная компания".

Между тем, Telegram-канал SHOT писал, что бывшей владелице кафе "Андерсон" грозит до пяти лет тюрьмы за неуплату налогов и махинации с бизнесом. 

О проверках в отношении Татуловой сообщили и источники Telegram-канала Brief. По их данным, ее подозревают в дроблении бизнеса, в результате чего она недоплатила государству солидную сумму в качестве налоговых платежей.

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