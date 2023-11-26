Политолог Гаспарян высказался о целях проекта «Путь домой»

По его словам, очень важно делать все по закону

В Сети появилось сообщество "Путь домой", призывающее немедленно вернуть домой мобилизованных, чей срок контракта завершен. На первый взгляд совершенно безобидный проект, но, судя по всему, цели у этого проекта не столь уж безобидны.

Политолог Армен Гаспарян в своем Telegram-канале напоминает, что в Дагестане во время частичной мобилизации такие же "агрегаторы" вывели людей на улицы, и пришлось применять силы правопорядка, чтобы вернуть всех в правовое поле. "Здесь важно понимать с чем мы имеем дело: разные мастеровые из ЦИПсО с удовольствием и по поручению своих кураторов из спецслужб будут раздувать пламя протеста накануне президентских выборов, к гадалке не ходи", – подчеркивает эксперт.

По его словам, очень важно отделить нормальных людей от провокаторов, призвать их остаться в правовом поле, делать все по закону.

"Нет сомнений, что мы имеем дело с попытками радикализации части гражданского общества, так что купировать данную провокацию легче заранее. Превентивное решение сохранит граждан для конструктивного взаимодействия с властями, не позволит вытащить их из заданных законом параметров разрешения таких проблем", – резюмирует Гаспарян. 

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