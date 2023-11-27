Губернатор Подмосковья поможет матерям участников СВО

Губернатор Подмосковья поможет матерям участников СВО
Фото: К. Семенец
По мнению главы региона, важно поддерживать связь с семьями солдат

Встреча губернатора Подмосковья Андрея Воробьева с матерями участников спецоперации прошла в Алабино.

"Стараемся часто общаться и с женами, и с детьми, и с самими ребятами, со своей стороны по максимуму поддерживать и материально, и по мелочам. Недостаточно дать распоряжение или указ на бумаге, все-таки это должно идти от сердца", – подчеркнул Воробьев.

Воробьев также подчеркнул, что региональные власти поддерживают женщин не только материально, но и морально. Важно поддерживать связь с семьями солдат и регулярно общаться с самими участниками СВО, уверен Воробьев.

Отмечается, что на встрече прозвучало много историй семей участников СВО. Одна из матерей рассказала, что ее сын-офицер получил тяжелое ранение и на данный момент проходит реабилитацию. Губернатор Воробьев в свою очередь предложил ей помощь.

Кроме того, в поддержке бойцов также участвуют и многодетные семьи Подмосковья. Одна из матерей рассказала об участии в сборе гуманитарной помощи и плетении маскировочных сетей. А другая многодетная мать помогает отправлять на передовую посылки и производит окопные свечи.

Женщины обратились с просьбой о помощи в приобретении тепловизоров, газовых баллонов и материалов для изготовления сетей. Губернатор пообещал удовлетворить их запросы, рассказали в пресс-службе правительства Подмосковья.

Андрей Воробьев также отметил важность инициатив школьников, которые отправляют письма и рисунки на поддержку военнослужащих. Это особо ценно для бойцов, подчеркнул губернатор Подмосковья.

Стоит отметить, что ранее при поддержке губернатора Воробьева в Подмосковье прошел телемост с матерями и участниками СВО.

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник

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