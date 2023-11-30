Дело не только в бактериях: почему никогда нельзя пить воду из-под крана

Часто проблема даже не в городских системах очищения

Роспотребнадзор утверждает, что 83% населения Московской области обеспечены питьевой водой из-под крана. Однако и в такой воде с высокой долей вероятности может содержаться ржавчина с солями тяжелых металлов и бактериями, указывают эксперты.

Как отмечает Алевтина Веселая, специалист европейской группы компаний в области технологий очистки воды BWT, муниципалитет в большинстве случаев предоставляет конечному потребителю воду из системы водоснабжения, которая подвергается очистке.

Однако внутридомовые сети – уже совершенно другая история. Здесь речь идет о компетенции управляющих компаний. И нельзя исключать сохранения ряда загрязняющих веществ. К примеру, из-за устаревшей инфраструктуры или случайного загрязнения.

Муниципальные системы по очистке придерживаются стандартов качества. Однако временами, при возникновении колебаний показателей, воду "доочищают".

Домашнее решение проблемы – кипячение, которое убивает бактерии, однако не избавляет жидкость от примесей с хлором, и отстаивание воды, когда осадок остается на дне.

А самый надежный способ – фильтрация, которая очищает воду от примесей, устраняет запахи и вкус хлора.