В МЧС России сообщили о локализации пожара на рынке "Садовод"

С распространением огня в торговых павильонах удалось справиться

Огнеборцы МЧС России смогли локализовать пожар на рынке "Садовод" в Москве. Ранее сообщалось, что огонь охватил до 600 квадратных метров в рядах торговых павильонов.

Быстрому распространению огня способствовала высокая пожарная нагрузка, а также плотная застройка. В тушении смежных трехуровневых контейнеров применили систему пожаротушения с гидроабразивной резкой "Кобра", с помощью которой возгорание удается потушить в закрытом помещении через отверстие, не заходя внутрь.

К работам привлекли более 170 человек, а также 48 единиц техники МЧС.