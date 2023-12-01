В МЧС России сообщили о локализации пожара на рынке "Садовод"

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Огнеборцы МЧС России смогли локализовать пожар на рынке "Садовод" в Москве. Ранее сообщалось, что огонь охватил до 600 квадратных метров в рядах торговых павильонов.
Быстрому распространению огня способствовала высокая пожарная нагрузка, а также плотная застройка. В тушении смежных трехуровневых контейнеров применили систему пожаротушения с гидроабразивной резкой "Кобра", с помощью которой возгорание удается потушить в закрытом помещении через отверстие, не заходя внутрь.
К работам привлекли более 170 человек, а также 48 единиц техники МЧС.
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