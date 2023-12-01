Товар года: от «Петелинки» до FINSKY ICE

Товар года: от «Петелинки» до FINSKY ICE
Фото: Максим Константинов / Global Look Press
В Москве вручены награды 25-й Национальной премии «Товар года 2023»

Престижной Национальной премии "Товар года" исполнилось 25 лет. Четвертьвековой юбилей был, как и всегда, отмечен вручением наград производителям самых популярных товаров массового спроса. Участники мероприятия отмечают: демарш западных компаний, покинувших российский рынок, – это неплохой повод "поднять" отечественное производство.

"Взлет отечественных марок, появление новых брендов, перераспределение интересов покупателей – такого, пожалуй, не было с момента создания премии", – отмечает основатель и руководитель премии Вадим Зуйков. По его словам, четверть века назад премия "Товар года" была учреждена как ответ на запрос потребительского рынка: "Возрастала конкуренция, а вместе с ней и спортивный интерес. Какой из товаров купит зашедший в магазин человек – твой или конкурента? Кто продаст больше? Кто придумал новые востребованные товары?".

На эти риторические вопросы "Товар года" отвечает, что называется, по пунктам: премия определила победителей в 48 номинациях. Традиционно большой интерес вызывал выбор "Водки российского производства": в стране, где производятся тысячи водочных брендов, такая номинация выглядит наиболее высококонкурентной. Победителем стала марка FINSKY ICE ("Финский лед"), выпускаемая компанией "Эльбрус Спиритс". "Заграничное" название обманчиво: это продукт сугубо местного происхождения, выпускаемый в России уже 10 лет. Ценители-дегустаторы говорят, что качеству этой водки могла бы позавидовать и импортная Finlandia. Одна из главных "фишек" "Финского льда" – уникальная технология фильтрации Ice Cubes, обеспечивающая премиальное качество.

Впрочем, номинаций насчет "выпить" в этот раз было представлено немного – а вот с "закуской" дело обстояло намного лучше. Свои награды взяли индейка "Пава-Пава", курятина "Петелинка", сосиски "Владимирский стандарт". А вездесущий "Доширак" выиграл сразу два приза – как картофельное пюре и, конечно же, как лапша быстрого приготовления.

Участников церемонии награждения поздравляли медийные персоны и популярные артисты – шоу-балет Аллы Духовой "Тодес", Митя Фомин, Алексей Воробьев, Анна Семенович и многие другие. Любопытно, что сами деятели шоу-бизнеса уже становятся не только гостями, но и непосредственными участниками этой премии. Еще в 2022 году в рамках "Товара года" была учреждена специальная номинация "За успешное продвижение имени звезды в торговой марке". Тогда ее победителями стали Кристина Орбакайте и Алла Духова. А в нынешнем году всех обошел известный певец и предприниматель, лидер бессмертной группы "Руки вверх!" Сергей Жуков. Наградой отмечена его сеть "Руки Вверх! Бар", заведения которой открыты во многих регионах России, от Архангельска до Владивостока.

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник

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