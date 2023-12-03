8 причин, почему вы не можете забеременеть

Терапевт рассказала, как исправить ситуацию

Проблемы с зачатием возникают у многих женщин детородного возраста. Почему это происходит и как исправить ситуацию? Рассказывает Камила Исаева – терапевт, натуропат, эксперт традиционной медицины, автор курса "Ребенок. Инструкция по применению.

1. Общие нарушения в работе организма. Бесплодие и трудности с зачатием часто вызваны дисбалансом всего организма. Сюда входит целый комплекс нарушений: дефициты витаминов и полезных веществ, воспалительные процессы, проблемы с желудочно-кишечным трактом, гормональные сбои, психологические барьеры и т.д.

В такой ситуации нужно найти и устранить причины, а не бороться с симптомами. Необходимо действовать системно и использовать индивидуальный подход. Единых стандартов по улучшению фертильности не существует. Врачи выбирают те способы, которые подходят конкретной и отдельно взятой женщине. После правильной работы над восстановлением организма вероятность забеременеть вырастет.

Для работы с фертильностью и во время беременности желательно принимать микроэлементы, витамины группы B, омега-3, D3, железо, йод. Врач назначает конкретные препараты с учетом индивидуальной потребности женщины.

2. Генетические особенности. Есть множество клинических исследований, которые подтверждают, что генетика способна влиять на репродуктивную функцию. Это может происходить из-за хромосомных нарушений, сбоев в отдельных генах и т.д. Особое место занимают эпигенетические изменения, когда аномалия возникает без поломки в ДНК.

3. Частые колебания уровня сахара и инсулина в крови. Эти изменения влияют на количество и качество ооцитов – женских половых клеток. Научные исследования доказывают связь между повышенным уровнем сахара в крови, нарушением гормональной системы и плохим качеством яйцеклеток.

Чтобы улучшить ситуацию, нужно принимать пищу с большим содержанием микроэлементов: овощи, мясо, фрукты, ягоды и т.п.

4. Употребление кофе и алкоголя. Употребление спиртного перед зачатием увеличивает риск выкидыша в первом триместре последующей беременности. Если вы хотите завести ребенка, необходимо изменить свои привычки и отказаться от алкоголя.

Аналогичным эффектом обладает кофе. Ученые выяснили, что употребление более 3 чашек кофе в день может увеличить риск выкидыша в первом триместре.

5. Загрязненная окружающая среда. В результате клинических исследований специалисты нашли связь между загрязнением воздуха и фертильностью женщин. То есть экологические проблемы нарушают репродуктивную функцию.

6. Эндокринные разрушители. Под этим термином понимают различные химические вещества, которые воздействуют на организм подобно гормонам. Они могут негативно отразиться на всей гормональной системе женщины. Кроме того, эндокринные разрушители ухудшают качество ооцитов и нарушают скорость имплантации эмбриона.

Женщинам нужно крайне осознанно подходить к использованию продуктов, в которых есть эти вещества. К ним относятся краска для волос, лак для ногтей, косметика, парфюмерия, средства гигиенической защиты, жидкость для мытья посуды, стиральный порошок, пластиковые контейнеры и другие изделия из пластика (особенно кухонные). Даже при успешном зачатии необходимо очистить зону кухни от пластиковых предметов, т.к. эндокринные разрушители могут проникать через плацентарный барьер и попадать в грудное молоко.

7. Психоэмоциональный фон. Хронический стресс вызывает в организме те же самые физиологические реакции, что и воспалительные процессы. Согласно клиническому исследованию, вероятность зачать ребенка увеличивается, если пара проходит терапию для снятия стресса. Очень помогают методики когерентного дыхания (когда человек размеренно дышит со скоростью 5 циклов в минуту).

Нарушенный сон и ночные смены негативно влияют на секрецию гормонов и ухудшают фертильность. Поэтому важно придерживаться естественных биологических ритмов.

8. Неправильно подобранные смазки. Некоторые смазки способны за несколько минут убить или обездвижить почти все сперматозоиды. Чтобы этого не допустить, нужно внимательно выбирать лубриканты.