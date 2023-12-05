Суд первой инстанции вступился за кооператив "Бест Вей"

Суд первой инстанции вступился за кооператив "Бест Вей"
Судья признала незаконными действия следователей

Приморский районный суд города Санкт-Петербурга встал на сторону потребительского кооператива "Бест Вей". На заседании 1 декабря 2023 года судья Екатерина Богданова удовлетворила жалобу адвоката ПК Сергея Путреши на незаконные действия следователей и обязала устранить нарушения.

Вопиющая ситуация развернулась вокруг кооператива "Бест Вей" из-за уголовного дела, связанного с компаниями "Лайф-из-Гуд" и "Гермес Менеджмент". По решению следственной группы ГСУ ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области от 23 марта 2023 г. ПК "Бест Вей" был признан гражданским ответчиком по этому делу. Однако ни исковых требований, ни информации, кто вообще является истцом, кооперативу не предоставили, а в суде следователи заявили, что никто из ответчиков якобы не захотел знакомиться с материалами дела.

Однако это было вовсе не так. Адвокат кооператива направлял ходатайства об ознакомлении с материалами уголовного дела в соответствии со ст.216 УПК тремя разными способами: заказным письмом по почте, через почтовый ящик, установленный непосредственно в вестибюле здания ГСУ ГУ МВД в Санкт-Петербурге, и через электронную приемную ведомства. Этот последний вариант и стал самым весомым доказательством для суда, отметил адвокат Сергей Путреша.

"Ходатайство я зарегистрировал в электронной приемной на официальном сайте ГУ МВД. Там можно отслеживать дальнейшее движение по обращению. Как говорится, "все ходы записываются". И там видно, что обращение, поданное 27 июня, рассмотрено 18 сентября. А они приносят в суд какие-то свои внутренние экселевские таблички, где указаны другие даты",

– рассказал адвокат кооператива. По его словам, следователь на суде пытался настаивать, что все было сделано по букве закона, поскольку ходатайство кооператива было рассмотрено 3 июля и по нему было вынесено решение, что 4 июля адвокат может прийти и ознакомиться с бумагами. А раз не пришел, значит, сам виноват, "прохлопал" предоставленную возможность.

Однако из этих объяснений судья, напротив, сделала вывод, что следствие поставило ответчику заведомо невыполнимое условие. Ведь в действительности кооператив получил письмо только 18 сентября, когда уже шел процесс ознакомления с материалами дела четырех обвиняемых, находящихся в СИЗО.

Собственно, с этим обстоятельством и связаны попытки следствия проигнорировать запрос кооператива, а затем ввести суд в заблуждение, считает адвокат одного из обвиняемых.

"Четверо обвиняемых находятся в СИЗО больше полутора лет – предельного срока. Следствие могло продлить им срок "стражи" свыше предельного только на том основании, что они сами знакомятся с материалами уголовного дела", – пояснил юрист.

Представители как гражданского ответчика, так и обвиняемых уверены, что теперь им предстоит выдержать настоящий бой в апелляции, которую непременно подаст сторона обвинения. Ведь речь идет не только о 16 млрд рублей – непонятно откуда взявшейся суммы, которую хотят "повесить" на ПК "Бест Вей" и которую там готовы оспорить, но и о безосновательном содержании под стражей трех женщин и мужчины, проходящих по делу в качестве обвиняемых. 

Милохин выдвинул условия для возвращения в Россию

Блогер требует гарантий

Сразу несколько звезд не позвали на "Новогодний Голубой огонек 2024"

Артистов не будет по самым разным причинам

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей