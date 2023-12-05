Суд первой инстанции вступился за кооператив "Бест Вей"

Судья признала незаконными действия следователей

Приморский районный суд города Санкт-Петербурга встал на сторону потребительского кооператива "Бест Вей". На заседании 1 декабря 2023 года судья Екатерина Богданова удовлетворила жалобу адвоката ПК Сергея Путреши на незаконные действия следователей и обязала устранить нарушения.

Вопиющая ситуация развернулась вокруг кооператива "Бест Вей" из-за уголовного дела, связанного с компаниями "Лайф-из-Гуд" и "Гермес Менеджмент". По решению следственной группы ГСУ ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области от 23 марта 2023 г. ПК "Бест Вей" был признан гражданским ответчиком по этому делу. Однако ни исковых требований, ни информации, кто вообще является истцом, кооперативу не предоставили, а в суде следователи заявили, что никто из ответчиков якобы не захотел знакомиться с материалами дела.

Однако это было вовсе не так. Адвокат кооператива направлял ходатайства об ознакомлении с материалами уголовного дела в соответствии со ст.216 УПК тремя разными способами: заказным письмом по почте, через почтовый ящик, установленный непосредственно в вестибюле здания ГСУ ГУ МВД в Санкт-Петербурге, и через электронную приемную ведомства. Этот последний вариант и стал самым весомым доказательством для суда, отметил адвокат Сергей Путреша.

"Ходатайство я зарегистрировал в электронной приемной на официальном сайте ГУ МВД. Там можно отслеживать дальнейшее движение по обращению. Как говорится, "все ходы записываются". И там видно, что обращение, поданное 27 июня, рассмотрено 18 сентября. А они приносят в суд какие-то свои внутренние экселевские таблички, где указаны другие даты",

– рассказал адвокат кооператива. По его словам, следователь на суде пытался настаивать, что все было сделано по букве закона, поскольку ходатайство кооператива было рассмотрено 3 июля и по нему было вынесено решение, что 4 июля адвокат может прийти и ознакомиться с бумагами. А раз не пришел, значит, сам виноват, "прохлопал" предоставленную возможность.

Однако из этих объяснений судья, напротив, сделала вывод, что следствие поставило ответчику заведомо невыполнимое условие. Ведь в действительности кооператив получил письмо только 18 сентября, когда уже шел процесс ознакомления с материалами дела четырех обвиняемых, находящихся в СИЗО.

Собственно, с этим обстоятельством и связаны попытки следствия проигнорировать запрос кооператива, а затем ввести суд в заблуждение, считает адвокат одного из обвиняемых.

"Четверо обвиняемых находятся в СИЗО больше полутора лет – предельного срока. Следствие могло продлить им срок "стражи" свыше предельного только на том основании, что они сами знакомятся с материалами уголовного дела", – пояснил юрист.

Представители как гражданского ответчика, так и обвиняемых уверены, что теперь им предстоит выдержать настоящий бой в апелляции, которую непременно подаст сторона обвинения. Ведь речь идет не только о 16 млрд рублей – непонятно откуда взявшейся суммы, которую хотят "повесить" на ПК "Бест Вей" и которую там готовы оспорить, но и о безосновательном содержании под стражей трех женщин и мужчины, проходящих по делу в качестве обвиняемых.