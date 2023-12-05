Занятость в промышленности Подмосковья выросла на 42% за год

Занятость в промышленности Подмосковья выросла на 42% за год
Фото: пресс-служба правительства Московской области
В сравнении с 2022-м показатель вырос на 142 тысячи человек

Число работников крупных и средних промышленных предприятий Подмосковья увеличилось на 42% за последний год, достигнув общей численности почти в 500 000 человек. Об этом сообщила зампредседателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.

"На сегодняшний день 481,5 тыс. человек трудоустроены на крупных и средних промышленных предприятиях Подмосковья. В сравнении с предыдущим годом это увеличение на более чем 142 тыс. человек. Наибольший рост отмечен в сфере легкой промышленности (22,1%) и металлургии (14,1%)", – отметила Зиновьева.

По ее данным, в регионе также заметен высокий прирост численности сотрудников в секторах производства компьютеров, электроники и оптики (+13,1%), производства неметаллической минеральной продукции (+13,1%) и химической промышленности (+10,5%).

Напомним, что информация о текущем состоянии и развитии предприятий Подмосковья доступна на инвестиционном портале.

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