Более 300 тысяч жителей Подмосковья участвуют в "Активном долголетии"

Более 300 тысяч жителей Подмосковья участвуют в "Активном долголетии"
Фото пресс-службы министерства социального развития Московской области
Регион установил новый рекорд по числу участников проекта

Подмосковье установило новый рекорд по числу участников проекта. Об этом сообщили в министерстве социального развития региона.

"У нас новый рекорд! В Подмосковье число участников губернаторского проекта "Активное долголетие" превысило 300 тысяч человек", – заявила министр социального развития Подмосковья Людмила Болатаева.

Болатаева также подчеркнула, что еще два года назад число участников проекта было вдвое меньше.

Отмечается, что привлекать старшее поколение к активному образу жизни позволяет постоянное обновление программы – люди могут кататься на сапах, заниматься скалолазанием, проводить время в веревочных парках.

При этом самыми популярными активностями среди 2,1 миллиона старших жителей Подмосковья остаются скандинавская ходьба, бассейн и экскурсии.

Присоединиться к программе можно с момента достижения 55 лет (для женщин) и 60 лет (для мужчин). Для этого достаточно обратиться в ближайший клуб "Активное долголетие".

Напомним, что программа губернатора Подмосковья "Активное долголетие" проводится при поддержке федерального проекта "Старшее поколение" и национального проекта "Демография".

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