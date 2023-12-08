Календарь церковных праздников на 2024 год: когда будет Пасха

Подробный перечень христианских праздников в предстоящем году

Рождество, Пасха, Крещение, Сретение – все эти праздники считаются основными в православии. Но не всегда их празднуют в одну и ту же дату. "Утро.ру" делится подробным церковным календарем на 2024 год и всеми важными датами.

Рождество Христово в христианстве положено отмечать этот праздник 25 декабря, но из-за разницы в летоисчислении в православии его встречают 7 января. В новом году Рождество в России тоже отпразднуют без календарных изменений.

Затем 14 января отмечается Обрезание Господне, 19 января – Крещение, а 15 февраля – Сретение.

Великий Пост стартует 18 марта и продлится до 4 мая. Благовещение в 2024-ом году пройдет 7 апреля, а Вербное воскресенье – 28 апреля.

Пасху, или Светлое Христово Воскресение, будем отмечать 5 мая. Вознесение Господне состоится 13 июня, а праздновать Троицу следует 23 июня.

1 июля начнется Петров пост, который продлится в течение 10 дней. Рождество Иоанна Предтечи пройдет в этот период – 7 июля. День Петра и Павла намечен на 12 июля.

Успенский пост стартует 14 августа и вплоть до 27 августа. Преображение Господне будет 19 августа, а Успение на следующий день после окончания поста – 28 августа.

Рождества Пресвятой Богородицы стоит ждать 21 сентября, а Воздвижения – 27 сентября.

Покрова состоятся 14 октября, а 26 ноября начнется Рождественский пост, который следует соблюдать до 7 января.