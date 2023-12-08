В Подмосковье строят вентиляционный завод за 1,2 млрд рублей

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Компания "Фабрика Вентиляции ГалВент" начала
строительство большого производства систем вентиляции для гражданских и
промышленных объектов в подмосковной Балашихе, сообщает пресс-служба министерства
инвестиций, промышленности и науки региона.
Отмечается, что общий объем инвестиций в завод составил 1,2 миллиарда рублей. Как ожидается, на нем будет выпускать разнообразные продукты – от воздуховодов до шумоглушителей.
"На новом предприятии, которое начнет работу уже в 2025 году, создадут 470 новых рабочих мест для жителей Подмосковья. Участок для компании, реализующей импортозамещающий проект, предоставили в рамках программы "Земля за 1 рубль", – заявила зампредседателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.
Напомним, что соглашение о сотрудничестве с Подмосковьем компания подписала на ПМЭФ в середине текущего года.
Также отметим, что компания "Фабрика Вентиляции ГалВент" является крупнейшим в России производителем вентиляционных систем.
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