В Подмосковье строят вентиляционный завод за 1,2 млрд рублей

На предприятии создадут 470 рабочих мест

Компания "Фабрика Вентиляции ГалВент" начала строительство большого производства систем вентиляции для гражданских и промышленных объектов в подмосковной Балашихе, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки региона.



Отмечается, что общий объем инвестиций в завод составил 1,2 миллиарда рублей. Как ожидается, на нем будет выпускать разнообразные продукты – от воздуховодов до шумоглушителей.

"На новом предприятии, которое начнет работу уже в 2025 году, создадут 470 новых рабочих мест для жителей Подмосковья. Участок для компании, реализующей импортозамещающий проект, предоставили в рамках программы "Земля за 1 рубль", – заявила зампредседателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.

Напомним, что соглашение о сотрудничестве с Подмосковьем компания подписала на ПМЭФ в середине текущего года.

Также отметим, что компания "Фабрика Вентиляции ГалВент" является крупнейшим в России производителем вентиляционных систем.