В Подмосковье строят вентиляционный завод за 1,2 млрд рублей

В Подмосковье строят вентиляционный завод за 1,2 млрд рублей
Фото: ООО "Фабрика вентиляции Галвент"
На предприятии создадут 470 рабочих мест

Компания "Фабрика Вентиляции ГалВент" начала строительство большого производства систем вентиляции для гражданских и промышленных объектов в подмосковной Балашихе, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки региона.

Отмечается, что общий объем инвестиций в завод составил 1,2 миллиарда рублей. Как ожидается, на нем будет выпускать разнообразные продукты – от воздуховодов до шумоглушителей.

"На новом предприятии, которое начнет работу уже в 2025 году, создадут 470 новых рабочих мест для жителей Подмосковья. Участок для компании, реализующей импортозамещающий проект, предоставили в рамках программы "Земля за 1 рубль", – заявила зампредседателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.

Напомним, что соглашение о сотрудничестве с Подмосковьем компания подписала на ПМЭФ в середине текущего года.

Также отметим, что компания "Фабрика Вентиляции ГалВент" является крупнейшим в России производителем вентиляционных систем.

Оскандалившуюся Орбакайте прогнали с "Песни года"

Звезду предложили заменить на других артистов

Доллар по 200 и ключевая ставка 25%: россиян готовят к худшему в 2024 году

Опубликован прогноз на предстоящие 12 месяцев

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей