Совкомбанк допустил в 2024 году снижение инфляции в России до 5%

Совкомбанк допустил в 2024 году снижение инфляции в России до 5%
Vladimir Baranov/www.globallookpress.com
Ситуация будет разворачиваться в положительном для экономики ключе, уверены на рынке

Зампредседателя правления Совкомбанка Михаил Автухов перечислил положительные и негативные сценарии развития отечественной экономики, а также ситуации на рынках капитала. 7 ноября в Петербурге прошел XXI Российский облигационный конгресс, на котором эксперты обсудили вопросы, связанные с развитием долгового рынка в стране и состоянием российской экономики.

Автухов полагает, что в 2024 году в России при суперпозитивном развитии событий инфляция опустится ниже 5-процентного уровня. Финансовый регулятор резко смягчит кредитно-денежную политику и снизит ставку до уровня 6-7%. Рубль пойдет вверх, в страну вернутся иностранные инвесторы, и финансовые рынки покажут кратный рост.

В случае развития негативного сценария, указывает Автюхин, необходимо ориентироваться на внутренние ресурсы. Каждый кризис предоставляет рынку определенные возможности.

"Когда мало желающих покупать акции, и большой навес предложения – отличное время для байбека. Можно искать возможности для выпуска гибридных и альтернативных эквити продуктов. Также и в облигациях есть большой простор для пока экзотических инструментов. Селигдар уже сделал выпуск с привязкой к золоту, а почему бы нефтяной компании не выпустить облигации с привязкой к Brent, ценам на другие металлы, способные обрести популярность у инвесторов", – высказался Автухов, добавив, что у рынка окажется в арсенале множество инструментов даже при негативном сценарии.

Аналитик считает, что в ближайшем будущем ситуация будет разворачиваться между суперпозитивным и негативным вариантами. Необходимо отталкиваться от целого множества факторов. Сегодня экономика демонстрирует сильную адаптивность и устойчивость к потрясениям. Поэтому, склонен полагать эксперт, рынок имеет больше положительных перспектив, чем отрицательных.

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