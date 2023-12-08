Почему категорически нельзя спать с включенным телевизором

От такой привычки нужно срочно избавляться

Немало на свете людей, привыкших после рабочего дня засыпать под работающий на большую громкость телевизор. Медики предупреждают, что эта вредная привычка сильно ухудшает качество сна. Идеальный отдых в ночное время (или в биологические часы для сна) предполагает тишину и отсутствие света. А телевизор мешает и тому, и другому.

С какими последствиями сталкиваются те, кто засыпает перед экраном? Вызывающий сон гормон мелатонин выделяется в головном мозге спустя несколько часов после наступления темноты, с исчезновением синего и зеленого света, когда Солнце уходит в закат. Главный стимулятор мозга "отключается", и мы начинаем спать.

Однако телевизор, светящий просто ярче некуда, сигнализирует нашему мозгу, что пора бы пободрствовать. И ни о каком глубоком сне можно не мечтать. Более того, мерцающие экраны дольше задерживает нас на первых стадиях сна, и мы пропускаем такие нужны для отдыха организма этапы восстановления. Ведь именно во время глубокого сна укрепляется память, а мышцы восстанавливаются. А с ночным сном под телевизор вы будете чувствовать себя совершенно разбитым.

И, конечно, запойные просмотры сериалов и телешоу грозят проблемами со сном из-за перевозбужденной психики. А такая активность нервной системы по ночам до добра не доводит.

Вывод только один: от такой привычки нужно срочно избавляться.