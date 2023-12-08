Почему категорически нельзя спать с включенным телевизором

Почему категорически нельзя спать с включенным телевизором
Фото: www.globallookpress.com
От такой привычки нужно срочно избавляться

Немало на свете людей, привыкших после рабочего дня засыпать под работающий на большую громкость телевизор. Медики предупреждают, что эта вредная привычка сильно ухудшает качество сна. Идеальный отдых в ночное время (или в биологические часы для сна) предполагает тишину и отсутствие света. А телевизор мешает и тому, и другому.

С какими последствиями сталкиваются те, кто засыпает перед экраном? Вызывающий сон гормон мелатонин выделяется в головном мозге спустя несколько часов после наступления темноты, с исчезновением синего и зеленого света, когда Солнце уходит в закат. Главный стимулятор мозга "отключается", и мы начинаем спать.

Однако телевизор, светящий просто ярче некуда, сигнализирует нашему мозгу, что пора бы пободрствовать. И ни о каком глубоком сне можно не мечтать. Более того, мерцающие экраны дольше задерживает нас на первых стадиях сна, и мы пропускаем такие нужны для отдыха организма этапы восстановления. Ведь именно во время глубокого сна укрепляется память, а мышцы восстанавливаются. А с ночным сном под телевизор вы будете чувствовать себя совершенно разбитым.

И, конечно, запойные просмотры сериалов и телешоу грозят проблемами со сном из-за перевозбужденной психики. А такая активность нервной системы по ночам до добра не доводит.

Вывод только один: от такой привычки нужно срочно избавляться.

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник

Пресняков решил бросить Подольскую с детьми: Новый год пара проведет раздельно

Стало известно о дальнейших планах артиста

Агутина экстренно увезли в больницу: концерты певца отменены

Все началось из-за жалоб на сильную боль в ноги

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей