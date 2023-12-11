Пять приоритетов в семье для воспитания счастливых детей

Пять приоритетов в семье для воспитания счастливых детей
Alberto Casetta. Фото: unsplash.com
Разговаривайте с ребенком, как со взрослым

В воспитании детей нет одного уникального рецепта. Но есть приоритеты, которые помогут родителям воспитать счастливого, самостоятельного и целеустремленного ребенка. Об этих принципах расскажет бизнес-тренер и мама четырех детей Ольга Паратнова.

Определите точку Б

Когда появился первый ребенок, мы с супругом изучили большое количество информации о воспитании. И столкнулись с неожиданным: советов много, но большинство из них противоречат друг другу. К примеру, в одном случае предлагалось как можно реже говорить ребенку слово "нет". В другом – говорить "нет" чаще, иначе у ребенка не будет ни границ, ни авторитетов.

Стало понятно, что выстраивать принципы воспитания надо собственными силами, не опираясь на противоречивые советы. Поэтому мы начали строить "дорожную карту" с определения точки Б. Для этого потребовалось ответить на три ключевых вопроса:

– К чему мы хотим прийти?

– Какие ключевые качества хотим воспитать в детях?

– Какими бы мы хотели их вырастить?

В итоге получился список из пяти пунктов:

1. Здоровье;

2. Самостоятельность;

3. Счастье;

4. Целеустремленность. Чтобы дети понимали, чего хотят, и могли этого достигать;

5. Осознанность и способность мыслить не по шаблону.

Данный вектор дает понимание, как действовать в той или иной ситуации. Например, если стоит приоритет самостоятельности, то надо с самого детства приучать ребенка убирать свои игрушки на место. И вовлекать в другие домашние дела, соизмеримые с его возрастом. Если есть приоритет нешаблонного мышления, то когда ребенок, к примеру, задает вопрос "почему надо ходить в школу", не надо отмахиваться от него со словами "все ходят и ты ходи". Направьте его сопутствующими вопросами. Например: "поделись своим мнением, а как бы ты сделал? Что бы ты предложил". Суть метода в том, чтобы не затушить его идею, а дать возможность развить свою мысль.

Помимо такой "дорожной карты", следует опираться на пять приоритетов, которые помогут вам воспитать счастливых детей.

Пять приоритетов для воспитания счастливых детей

1. Разговаривайте с ребенком, как со взрослым.

В первый год хочется сюсюкаться с крохой, и это прекрасно. Но часто бывает так, что дети вырастают, а родители продолжают разговаривать с ними, как с маленькими. Например, с пятилетним ребенком можно поговорить по-разному. Можно посюсюкаться: "Ты мой хорошенький, подойди, дай я тебя обниму". А можно и поговорить уже с более взрослой позиции: "Привет, Степан. Я так тебя рада видеть. Мне надо с тобой посоветоваться".   

Кого мы видим в ребенке, тем он и будет. Если мы видим в нем малыша, то он застрянет в инфантильности и будет действовать как малыш. А если мы будем видеть в нем взрослого, и говорить с ним соответственно, он будет стремиться вырасти.

2. Учите ребенка быть благодарным.

Счастье ребенка начинается с умения быть благодарным. Если вы немного понаблюдаете за по настоящему счастливым человеком, то увидите, что он очень благодарный. Благодарность формирует внимательное отношение к людям. Это поможет ребенку строить более счастливую семью, обретать более счастливую дружбу. 

Важно, что благодарность должна быть в семье на уровне правил и традиций. Например, встав из-за стола, поблагодарить за приготовленный обед. Малыш должен видеть, что взрослые тоже так делают. И надо не забывать благодарить самого ребенка. Когда мы это делаем, он учится благодарить других людей.  

3. Советуйтесь с ребенком.

Советуясь с детьми, мы не только учим их мыслить, но и развиваем самостоятельность. Мы привыкли практически все решать за ребенка: в какие секции ему ходить, где учиться и многие другие. В результате ребенок не учится решать свои вопросы и становится инфантильным. 

Поэтому научитесь советоваться с ребенком. Не только в вопросах, касающихся именно его, но и в семейных вопросах и даже в ваших личных. Конечно, вопросы должны быть соизмеримы с его возрастом. И будьте готовы не просто выслушать мнение о той или иной ситуации, но и воспользоваться его советом.

4. Качество времени, проведенного с детьми важнее, чем его количество.

Лучше провести с ребенком один час в день, но полноценно уделяя ему это время, чем полдня, но мыслями и душой находясь в другом месте. Для ребенка это важнее и ценнее. Например, находясь с ним, вы постоянно прокручиваете в голове рабочие ситуации. И каждый раз, когда ребенок что-то хочет вам рассказать, находятся более важные дела. Такие часы не считаются временем, проведенным с ребенком.

Поэтому лучше выделить хотя бы полчаса в день, но действительно провести их с ребенком. Отложите свои дела, поиграйте с ним, поговорите, выслушайте внимательно его. Так он будет чувствовать, что это время действительно его и вы по настоящему находитесь с ним.

5. Слушайте ребенка.

Часто ребенок пытается нам что-то рассказать, а у нас нет времени на это. И мы либо формально киваем, либо просим его подойти позже. А потом наступает момент, когда он становится старше и перестает что-либо рассказывать. Например, мы спрашиваем: "Как дела в школе?". Он в ответ говорит: "Нормально". И на этом диалог заканчивается. Для того, чтобы сохранялся контакт с ребенком, нужно слушать его в любом возрасте.

Нам его рассказ может казаться несущественным. А для ребенка крайне важно, чтобы вы его послушали. Поэтому, если он подошел и начинает что-то говорить, важно найти несколько минут, отложить свои дела на время и действительно его послушать.

Каждый ребенок уникален. А одна из задач родителей направить детей, чтобы они смогли построить свою счастливую жизнь. Родители создают комфортную атмосферу в доме, закладывают фундамент из важных качеств в ребенке и развивают его сильные стороны. Учитывайте вышеперечисленные советы, используйте "дорожную карту" к точке Б, и тогда ваш ребенок будет четко осознавать свои цели, станет счастливым и успешным.

ссылка на фото эксперта – https://drive.google.com/drive/folders/1XGhv8c3rHe7JXAfui_6b0x-rr1tI1MSV?usp=sharing


Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник

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