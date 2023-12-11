Кому из россиян придется сдать загранпаспорта

В стране заработали новые правила

С сегодняшнего дня, 11 декабря, в нашей стране заработали новые правила, касающиеся возможности выехать за пределы родного государства.



Так, как сообщает телеканал "360", граждане, которые являются невыездными, обязаны сдать заграничный паспорт на хранение.



Отмечается, что передать документ в специализированное ведомство нужно в течение пяти дней после наложения ограничений на выезд за рубеж. Об этом сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня".



При сдаче документа будет оформлен соответствующий акт в двух экземплярах, один останется на руках у гражданина, добавляет gazetametro.ru. Паспорт отдадут после завершения срока запрета.

