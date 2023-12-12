Не шампанским единым. Как пить второй по популярности новогодний напиток. Советы барменов

Праздник особенно удастся, если на вашем столе будут персики и коньяк

Новогодний стол принято накрывать пышно, с разнообразием блюд и напитков. Но обилие видов алкоголя может плохо отразиться на утре 1-го января. Чтобы подобного не произошло, отличной стратегией будет остановиться на 1-2 видах алкоголя. Первым из них традиционно будет шампанское, но что выбрать вторым напитком?

Традиционно в России считается, что прекрасным выбором крепкого алкоголя для особенных поводов является коньяк. Тёмно-коричневый цвет с золотистыми искорками и насыщенный вкус благородного напитка способны создать действительно торжественную атмосферу.

Особенностями правильного употребления Коктебельских коньяков в Новогоднюю ночь с нами поделились местные производители.

Хорошо выдержанный коньяк имеет много граней вкуса, поэтому его рекомендуется пить на аперитив, перед закусками и основными блюдами. Такие коньяки принято смаковать и ничем не закусывать. Но к ним вполне подойдёт яркий мандарин или долька лимона по русской традиции.

Дальше можно перейти на коньяки помоложе. Они чуть мягче по вкусу, так что отлично могут сопровождать обильную трапезу с мясом и закусками вроде нарезок и новогодних салатов: оливье, рыбы под шубой и других. Всё по классике!

А если хочется необычных сочетаний, то в Коктебеле на этот случай есть свой секретный рецепт:

● Сочный бархатистый персик можно использовать вместо съедобной рюмки: нужно разрезать фрукт пополам, достать косточку и в углубление налить коньяк. Туда входит ровно 40 грамм, идеальная порция.

Как дижестив в завершение вечера тоже можно подать выдержанный коньяк – его многогранность может даже заменить традиционный торт, которым в России принято заканчивать праздничное застолье. Ну или стать его сопровождением, вместо чая.

Если отмечаете не дома, коньяк можно и нужно взять с собой. Как в саму новогоднюю ночь, так и когда будете ходить в гости на январские праздники. Такой подарок точно запомнится, потому что будет интереснее шампанского, которого и так у всех закуплено с запасом.