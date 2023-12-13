Андрей Воробьев поздравил подмосковный парламент с тридцатилетием

Андрей Воробьев поздравил подмосковный парламент с тридцатилетием
Фото: А.Чернов
Глава региона вручил награды депутатам Московской областной думы

Губернатор Подмосковья также вручил региональные награды депутатам Московской областной Думы в честь тридцатилетия ее работы.

"Я хочу всех поблагодарить и особенно тех, кто задает темп. Тех, кто не устает встречаться с людьми, разъяснять наши программы, проводить открытые дискуссии, открытые трибуны в Московской областной Думе по весьма сложным вопросам и темам. Хочу поблагодарить нашу Общественную палату, которая обсуждает в муниципалитетах важные вопросы. И хочу выразить уверенность, что и дальше наша работа будет основана на взаимопонимании, на той идеологии, которую Президент сегодня предлагает, и ее разделяет абсолютное большинство людей", – заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

В ходе торжественного мероприятия в Красногорске Воробьев лично вручил знаки отличия – например, орден "За заслуги перед Московской областью" II степени и орден Преподобного Сергия Радонежского. Знак второй степени был вручен первому зампреду Мособлдумы Ларисе Лазутиной, знак Сергия Радонежского – зампреду Мособлдумы Олегу Рожнову.

Воробьев также вручил почетные грамоты и благодарности, поздравил депутатов и подчеркнул важность их работы в развитии региона.

В торжественном событии, приуроченном к тридцатилетнему юбилею парламента Подмосковья, участвовали высокопоставленные государственные деятели, представители духовенства, общественных и волонтерских организаций, а также правоохранительные структуры.

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