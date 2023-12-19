Назван новый источник белка после резкого подорожания яиц

Назван новый источник белка после резкого подорожания яиц
Uwe Zucchi/www.globallookpress.com
Ученые взялись за дело

Многие отказываются в силу различных причин от белка животного происхождения. Однако каждому организму в таком случае требуется питательная замена для нормального функцинирования.

Как пишет портал "Ридлайф.ру", британские исследователи обнаружили новую альтернативу животному белку – речь идет о водорослях, таких как спирулина и хлорелла. Исследователи установили, что употребление этого продукта поддерживает ремоделирование мышц у взрослых людей.

В исследовании принимали участие 36 молодых людей, выпивавших после тренировки напиток с 25 граммами белка из микопротеина. Это растительный белок, который получен из грибов, используется для имитации продуктов из мяса, либо из тех же самых спирулины или хлореллы.

В начале исследования у участников собирали информацию с образцами крови и скелетными мышцами. В течение четырех часов после тренировок также производился забор. Исследователи проводили исследование над концентрацией аминокислот и скоростью синтеза миофибриллярного белка в мышечных тканях после физических нагрузок и отдыха.

По итогам эксперимента оказалось, что употребление таких водорослей увеличивает скорость синтеза миофибриллярного белка, когда организм уже отдохнул.

Источник: ScienceDirect ✓ Надежный источник

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