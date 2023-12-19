В Московской области заменили все работавшие более 25 лет лифты

Замена прошла в рамках программы капитального ремонта многоквартирных домов

За год в Подмосковье заменили все лифты, превысившие нормативный срок службы в 25 лет, сообщает министерство жилищно-коммунального хозяйства региона.



Новое лифтовое оборудование работает бесшумно, плавно и точно. Оно также оснащено антивандальной защитой, а светодиодное освещение в кабинах рассчитано на долгий срок и минимальное потребление энергии.

Программа капитального ремонта многоквартирных домов действует в Подмосковье девять лет, и за это время было заменено почти 13 тысяч лифтов, рассказал министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский.

"Мы заменили за весь период почти 13 тысяч лифтов, отремонтировано 9,5 тысяч крыш, проведен ремонт более 4 тыс. фасадов, в двух тысячах многоквартирных домах заменены системы газоснабжения", – добавил Велиховский.

Он также подчеркнул, что улучшение жилищных условий ощутили порядка 3,5 миллиона жителей.

В следующем году в Подмосковье заменят еще около полутысячи лифтов, говорится в сообщении пресс-службы министерства ЖКХ региона.

Отметим, что все комплектующие для работы этих лифтов произведут в России и Беларуси.