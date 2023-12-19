В Щелково откроют фармацевтический завод по программе "Земля за 1 рубль"

Комплекс обеспечит около 200 новых рабочих мест

На фармацевтическом комплексе компании "Кронофарм индастриз" (группа "Кронофарм") с первого квартала 2027 года будут производить российские лекарства. Об этом сообщили в пресс-службе министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.



Суммарный объем инвестиций в проект составит более 1,4 млрд рублей, комплекс обеспечит около 200 новых рабочих мест. Зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева подчеркнула, что производство будет реализовываться на участке, который предоставили по импортозамещающей программе "Земля за 1 рубль".

Запуск нового производства позволит заменить импортные лекарства из Бельгии, США, Германии, Венгрии, Франции и других стран, говорится в сообщении министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.

Отмечается, что "Кронофарм индастриз" строит производственную площадку площадью 6000 кв.м. на участке в 6 гектаров, предоставленном в аренду.

Для компании завод в Подмосковье станет первым собственным производством. Такая амбициозная задача потребует особых технологических и организационных решений, считает финансовый директор "Кронофарм" Татьяна Кошелева.

Компания уверена в плодотворном сотрудничестве с Подмосковьем, подытожила Кошелева.