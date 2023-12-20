На Сахалине созданы привлекательные условия для медиков

На Сахалине созданы привлекательные условия для медиков
Фото: Bulkin Sergey / Global Look Press
В регионе действуют федеральные и региональные программы для врачей

За последние три года на Сахалин приехали работать более 1000 медиков из других регионов. Это произошло благодаря мерам по улучшению условий труда и жизни, предпринимаемым правительством РФ и руководством Сахалинской области. Так, по данным Росстата, средняя заработная плата сахалинских врачей в январе-сентябре 2023 года составила 186 913 рублей, что на 76% выше среднего значения по стране.

Сейчас на Сахалине, как и в других регионах ДФО, действует программа "Земский доктор". На финансовую помощь государства могут рассчитывать врачи, фельдшеры, акушеры и медсестры фельдшерских пунктов и врачебных амбулаторий, которые на несколько лет отправятся работать в населенные пункты, где проживает менее 50 тысяч человек.

Участники программы в Сахалинской области получают единовременную выплату, покрывающую расходы на переезд всех членов семьи и перевозку вещей, а также компенсацию расходов на решение жилищного вопроса. Размер выплаты на Дальнем Востоке, Крайнем Севере и в Арктической зоне составляет для врачей 2 млн рублей, для фельдшеров – 1 млн рублей.

Помимо этого, сахалинские власти одними из первых в России разработали и внедрили собственную программу привлечения медицинских кадров и развития медицинской инфраструктуры. Во время прямой линии 14 декабря президент РФ Владимир Путин предложил распространить опыт Дальнего Востока по выплате увеличенных подъемных для докторов и фельдшеров на новые регионы.

Есть и другие варианты решения кадрового вопроса. В частности, в Госдуму поступило предложение направлять в регионы, где имеется нехватка врачей, в том числе на Сахалин, молодых специалистов-медиков, которые получили образование за счет государства. 

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