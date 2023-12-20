Свернувшийся кренделем кот-гимнаст поразил народ – видео

Свернувшийся кренделем кот-гимнаст поразил народ – видео
Фото: www.unsplash.com
Ушастый продемонстрировал чудеса гибкости

Владельцы домашних животных могут часами рассказывать о том, на какие выкрутасы способны их пушистые любимцы. Действительно, котики и песики порой не на шутку удивляют своих хозяев и окружающих необыкновенным поведением. На этот раз овации сорвал свернувшийся кренделем кот-гимнаст.

О том, что котики обладают повышенной гибкостью, хорошо известно всем. Однако некоторые представители кошачьих отличаются невероятными даже для котов способностями. Новая звезда интернета – милый серый котик сумел так изогнуть свой позвоночник, что некоторых пользователей социальных сетей даже перепугал.

Малыш разлегся на мягком диване, а затем перекинул через позвоночник задние лапки так, чтобы они свисали с места его лежбища. Очевидно, что ни одному человеку не было бы удобно лежать в такой позе. Да и большинству котов тоже. Однако котик-гимнаст легко справился с задачей и чувствовал себя вполне комфортно.



Комментаторы оставили много восторженных отзывов под постом с гибким котиком. Спортивные возможности ушастого поразили большинство интернет-пользователей.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник

СМИ сообщили о возможном закрытии въезда в Россию для Нагиева

Актер отправился в Дубай, предупредив о творческом отпуске, и дал там интервью

Соседов высказался о причастности Пугачевой к его увольнению с НТВ

История шоу-бизнеса помнит, что Примадонна в свое время загубила не один талант

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей