Свернувшийся кренделем кот-гимнаст поразил народ – видео

Ушастый продемонстрировал чудеса гибкости

Владельцы домашних животных могут часами рассказывать о том, на какие выкрутасы способны их пушистые любимцы. Действительно, котики и песики порой не на шутку удивляют своих хозяев и окружающих необыкновенным поведением. На этот раз овации сорвал свернувшийся кренделем кот-гимнаст.



О том, что котики обладают повышенной гибкостью, хорошо известно всем. Однако некоторые представители кошачьих отличаются невероятными даже для котов способностями. Новая звезда интернета – милый серый котик сумел так изогнуть свой позвоночник, что некоторых пользователей социальных сетей даже перепугал.



Малыш разлегся на мягком диване, а затем перекинул через позвоночник задние лапки так, чтобы они свисали с места его лежбища. Очевидно, что ни одному человеку не было бы удобно лежать в такой позе. Да и большинству котов тоже. Однако котик-гимнаст легко справился с задачей и чувствовал себя вполне комфортно.





Комментаторы оставили много восторженных отзывов под постом с гибким котиком. Спортивные возможности ушастого поразили большинство интернет-пользователей.

