Стало известно о смерти племянника Сталина

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Леонид Аллилуев, племянник Иосифа Сталин, ушел из жизни на 95-м году жизни, о чем стало известно сегодня, 21 декабря. Мужчине внезапно стало плохо дома. Дочь вызвала скорую, однако врачи не смогли спасти мужчину.
Аллилуев приходится сыном родной сестры Надежды Аллилуевой, второй жены советского вождя, уточняет "Радио 1".
Ранее RT сообщал о смерти легендарного поэта-песенника Валерия Сауткина, тело которого обнаружили в его квартира в центре Москвы еще 20 декабря.
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