Почему настоящие мужчины выбирают Сахалинскую область?

Жители разных регионов едут на Сахалин, чтобы заключить контракт с Минобороны

Поступление на военную службу в Вооруженные Силы Российской Федерации по контракту от Сахалинской области имеет ряд преимуществ за счет возможностей, обеспеченных федеральным и региональным законодательством. Это привлекает на Сахалин всё больше жителей других регионов, готовых предложить стране свой опыт и имеющих желание обучаться актуальным военным специальностям.

Власти Сахалина максимально упростили процесс заключения контракта, оплачивая кандидату перелет в Сахалинскую область, медкомиссию на территории региона, помогая подобрать жилье, при необходимости компенсируя стоимость аренды. При переезде обеспечивается трудоустройство супруги, а детям выделяются места в детских садах и школах без очереди.

Заключающим контракт военнослужащим гарантируются единовременная и ежемесячные выплаты, зависящие от звания, стажа, категории, премирование за эффективное выполнение отдельных боевых задач.

Кроме того, им положены бесплатное медицинское обслуживание, ранняя пенсия, бесплатный проезд к месту отдыха раз в год до любой точки России, до 75 дней отпуска в году и санаторно-курортное обеспечение.

На Сахалине активно развиваются социальные программы, направленные на поддержку семей военнослужащих. Депутаты областной думы проводят серьезную работу, актуализируя региональную нормативную базу в интересах военнослужащих, их родных.

Участникам СВО и членам их семей предоставляются различные социальные льготы, оказывается финансовая поддержка, бесплатная юридическая помощь, даются квоты на обучение в профессиональных образовательных организациях и вузах на территории Сахалинской области.

На сегодняшний день решение задач в области социальной поддержки военнослужащих и их семей – один из приоритетов для Сахалинской области.