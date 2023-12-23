Не патриотично: древние русские имена для детей вызвали горячие споры в Сети

Курс рубля
- Режим свободного падения: что ждет рубль в 2024 году
- Что будет с долларом: бежать в обменники сломя голову рано
- Предсказано мощное падение доллара по двум причинам
В последние года старые русские имена стали крайне популярны у молодых родителей. Сейчас они звучат очень непривычно и оригинально. Однако назвать некоторыми из них не могут решиться даже самые смелые россияне.
Например, у девочек необычными именами являются Ефанда, Святохна и Верещага. Их придумали в древние времена и они обладают особыми значениями. Святохна – это "святая", а Верещагами называли детей, которые были особо крикливыми в младенчестве.
Среди мальчиков встречались имена Тишило, Неждан и Доброжир – вряд ли кто-то из современных родителей решиться на такую смелость.
Древние русские имена для детей вызвали горячие споры в Сети. Одни люди начали утверждать, что ничего плохого в таких именах нет, а те, кто отказываются от них, ведут себя недостаточно патриотично. Другие, напротив, встали на защиту детей, которым придется носить такие имя всю жизнь.
"Для коров в самый раз имена",
"А у моей знакомой одного сына зовут Ждан ( его очень ждали),а другого Неждан ( случайно получился)...",
"Вообще-то Евпраксия – православное имя греческого происхождения, а не славянское. И вполне благозвучное",
"Все дело в том, что за столетия сам язык изменился и многие слова, являющиеся основами имен, вышли из обихода",
– пишут люди.
Пока одни защищают телеведущую, другие уверены, что у нее явно "не все дома"