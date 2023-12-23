Не патриотично: древние русские имена для детей вызвали горячие споры в Сети

Не патриотично: древние русские имена для детей вызвали горячие споры в Сети
Фото: freepik.com
Иметь сына Доброжира люди особо не захотели

В последние года старые русские имена стали крайне популярны у молодых родителей. Сейчас они звучат очень непривычно и оригинально. Однако назвать некоторыми из них не могут решиться даже самые смелые россияне.

Например, у девочек необычными именами являются Ефанда, Святохна и Верещага. Их придумали в древние времена и они обладают особыми значениями. Святохна – это "святая", а Верещагами называли детей, которые были особо крикливыми в младенчестве.

Среди мальчиков встречались имена Тишило, Неждан и Доброжир – вряд ли кто-то из современных родителей решиться на такую смелость.

Древние русские имена для детей вызвали горячие споры в Сети. Одни люди начали утверждать, что ничего плохого в таких именах нет, а те, кто отказываются от них, ведут себя недостаточно патриотично. Другие, напротив, встали на защиту детей, которым придется носить такие имя всю жизнь.

"Для коров в самый раз имена",

"А у моей знакомой одного сына зовут Ждан ( его очень ждали),а другого Неждан ( случайно получился)...",

"Вообще-то Евпраксия – православное имя греческого происхождения, а не славянское. И вполне благозвучное",

"Все дело в том, что за столетия сам язык изменился и многие слова, являющиеся основами имен, вышли из обихода",

– пишут люди.

Источник: Woman.ru

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