Стали известны самые привлекательные имена женщин для мужчин

Сильный пол ценит в дамах изысканность и женственность

Так бывает, что некоторые имена не нравятся противоположному полу в силу необъяснимых причин. Во время опросов женщины чаще всего говорят, что очень настороженно относятся к Никитам, а мужчины напрягаются, когда слышат имя Настя. Впрочем, существуют и имена, которые мужскому полу особенно привлекательны. Об этом сообщает женский журнал "Клео.ру".

Некоторые классические имена ассоциируются у мужчин с женственностью, утонченностью и красотой. Как правило, это Аня, Катя, Маша, Саша.

Некоторым нравится и экзотика – вроде Алисии, Лейлы, Нилы. Мягкие звуки в имени тоже могут растопить сердце мужчины. Чаще всего они бывают благосклонны к дамам, которых зовут Мила, Лиля, Юля.

Также хорошо воспринимаются имена, в которые заложено позитивное значение. Это Вера, Люба, Надя. Исторические параллели могут понравиться интеллектуалам, которых привлекут Авроры, Виктории и Изабеллы.