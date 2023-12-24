Стали известны самые привлекательные имена женщин для мужчин

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Так бывает, что некоторые имена не нравятся противоположному полу в силу необъяснимых причин. Во время опросов женщины чаще всего говорят, что очень настороженно относятся к Никитам, а мужчины напрягаются, когда слышат имя Настя. Впрочем, существуют и имена, которые мужскому полу особенно привлекательны. Об этом сообщает женский журнал "Клео.ру".
Некоторые классические имена ассоциируются у мужчин с женственностью, утонченностью и красотой. Как правило, это Аня, Катя, Маша, Саша.
Некоторым нравится и экзотика – вроде Алисии, Лейлы, Нилы. Мягкие звуки в имени тоже могут растопить сердце мужчины. Чаще всего они бывают благосклонны к дамам, которых зовут Мила, Лиля, Юля.
Также хорошо воспринимаются имена, в которые заложено позитивное значение. Это Вера, Люба, Надя. Исторические параллели могут понравиться интеллектуалам, которых привлекут Авроры, Виктории и Изабеллы.
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