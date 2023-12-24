Один случай на миллион: женщина с двумя матками родила близнецов

Девочки оказались здоровыми

В американской Алабаме произошел удивительный инцидент. Женщина, которая от рождения имеет две матки, родила близнецов – каждый из них развивался в отдельном органе. В гинекологии такие случаи происходят один раз на миллион родов. Об этом сообщает портал Ридлайф.ру.

До этого у роженицы уже было две успешных беременности, которые прошли в правой матке. В итоге ребенок, который рос в ней, появился на свет первым и в процессе естественных родов. Второй младенец даже спустя 10 часов и медикаментозного воздействия рождаться не хотел – пришлось делать кесарево сечение.

В итоге обе малышки появились на свет в разные даты – 20 и 21 декабря. Врачи не знают, можно ли их назвать близнецами в таком случае, поскольку полагают, что оплодотворение маток происходило в разные дни. Фактически для этого использовались разные материалы матери и отца.