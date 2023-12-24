Один случай на миллион: женщина с двумя матками родила близнецов

Девочки оказались здоровыми

В американской Алабаме произошел удивительный инцидент. Женщина, которая от рождения имеет две матки, родила близнецов – каждый из них развивался в отдельном органе. В гинекологии такие случаи происходят один раз на миллион родов. Об этом сообщает портал Ридлайф.ру.

До этого у роженицы уже было две успешных беременности, которые прошли в правой матке. В итоге ребенок, который рос в ней, появился на свет первым и в процессе естественных родов. Второй младенец даже спустя 10 часов и медикаментозного воздействия рождаться не хотел – пришлось делать кесарево сечение.

В итоге обе малышки появились на свет в разные даты – 20 и 21 декабря. Врачи не знают, можно ли их назвать близнецами в таком случае, поскольку полагают, что оплодотворение маток происходило в разные дни. Фактически для этого использовались разные материалы матери и отца. 

Источник: Ридлайф.ру

В России предложили наказать организаторов за бойкот SHAMAN'а на "Песне года"

Народный артист назвал выходку коллег откровенным позором

Лолита объявила об отъезде из России на фоне грандиозного скандала

Артистка пакует вещи

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей