В нескольких зданиях ЦАО временно отключился свет из-за сбоя на кабельных линиях

В нескольких зданиях ЦАО временно отключился свет из-за сбоя на кабельных линиях
Anton Belitsky/www.globallookpress.com
Электричество уже подают по резервной схеме

Отключение двух кабельных линий напряжением 10 кВ стало причиной отключения электроснабжения в зданиях центра российской столицы. Переключения для подачи электричества по резервной схеме уже произведены, ведутся работы по подключению всех обесточенных зданий, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.

"Сейчас проводятся все необходимые мероприятия для скорейшего восстановления электроснабжения по постоянной схеме", – говорится в сообщении.

Источник: АГН Москва ✓ Надежный источник

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