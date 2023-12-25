В нескольких зданиях ЦАО временно отключился свет из-за сбоя на кабельных линиях

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Отключение двух кабельных линий напряжением 10 кВ стало причиной отключения электроснабжения в зданиях центра российской столицы. Переключения для подачи электричества по резервной схеме уже произведены, ведутся работы по подключению всех обесточенных зданий, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.
"Сейчас проводятся все необходимые мероприятия для скорейшего восстановления электроснабжения по постоянной схеме", – говорится в сообщении.
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