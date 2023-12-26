Как защитить глаза от вредного компьютера: простые правила сохранят зрение

Чтобы не страдать от воспаления, устраивайте себе перерывы каждые 20 минут

Без гаджетов мы не представляем сегодня жизни. Однако нужно избегать чрезмерного использования смартфонов, чтобы избежать проблем с глазами. Иначе возникнут все сопутствующие проблемы – конъюнктивит, испорченное зрение и сухость.

Как пишет портал "Ридлайф.ру", чтобы глаза не уставали от чрезмерной нагрузки, устраивайте себе перерывы каждые 20 минут. Отводите глаза от экрана и фокусируйтесь на объекте на расстоянии от вас в шесть метров. Так вы избежите перегрузки на глаза – и к концу рабочего дня будете не таким уставшим.

Существует и такая хорошая вещь, как увлажняющие капли. Они подойдут при помещении с сухим воздухом. Контактные линзы же лучше сменить на очки, если вы работаете подолгу.

Наконец, современные гаджеты позволяют отрегулировать яркость экрана – и выбрать режим защиты зрения. Приглушайте освещение у экрана и высаживайтесь от него на расстоянии вытянутой руки.