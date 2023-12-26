Как защитить глаза от вредного компьютера: простые правила сохранят зрение

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Без гаджетов мы не представляем сегодня жизни. Однако нужно избегать чрезмерного использования смартфонов, чтобы избежать проблем с глазами. Иначе возникнут все сопутствующие проблемы – конъюнктивит, испорченное зрение и сухость.
Как пишет портал "Ридлайф.ру", чтобы глаза не уставали от чрезмерной нагрузки, устраивайте себе перерывы каждые 20 минут. Отводите глаза от экрана и фокусируйтесь на объекте на расстоянии от вас в шесть метров. Так вы избежите перегрузки на глаза – и к концу рабочего дня будете не таким уставшим.
Существует и такая хорошая вещь, как увлажняющие капли. Они подойдут при помещении с сухим воздухом. Контактные линзы же лучше сменить на очки, если вы работаете подолгу.
Наконец, современные гаджеты позволяют отрегулировать яркость экрана – и выбрать режим защиты зрения. Приглушайте освещение у экрана и высаживайтесь от него на расстоянии вытянутой руки.
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