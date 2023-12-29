"Бест Вей": народное предприятие борется за выживание

Более 17 тыс. жалоб и обращений в прокуратуру, суды, Следственный комитет написали в 2023 году пайщики потребительского кооператива "Бест Вей" на действия следственной группы ГСУ ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. 2023 год стал для кооператива "Бест Вей" уже вторым подряд годом борьбы за выживание – борьбы, связанной с обжалуемыми в надзорных органах и судах действиями органов внутренних дел Санкт-Петербурга. Речь идет, по словам активистов защиты кооператива, об аресте счетов, аресте недвижимого имущества как кооператива, так и бывших пайщиков, уже выкупивших квартиры у кооператива, блокировании налоговых платежей, блокировании возврата средств пайщиков по судебным постановлениям, отказе от возврата и даже копирования документации кооператива.

"Бест Вей", говорят они, потребительский кооператив, создававшийся для покупки вскладчину, без обращения за помощью к государству и кредитным организациям, недвижимости без ипотечных переплат. Средства кооператива, поясняют они, предоставляются без процентов за пользование средствами кооператива. Переплата связана только с относительно небольшими вступительным и членскими взносами, а также оплатой проверки квартиры и выплатой налогов за нее: в некоторых регионах существуют льготы по налогам, но в большинстве приходится платить налоги для юридических лиц.

"Кооператив, – рассказывают активисты, – существует с 2014 года, в нем около 20 тыс. пайщиков со всей России, но после начала активных следственных действий против кооператива в феврале 2022 года, "Бест Вей" недвижимость не приобретает и новых пайщиков, по собственному решению, не принимает. За период активной работы – до февраля 2022 года приобретено более 2500 квартир для пайщиков, более 250 квартир перешли в собственность пайщиков: долг за них перед кооперативом пайщики смогли погасить досрочно. К февралю 2022 года десятки пайщиков подобрали квартиру для покупки и уже выходили на сделки – понятно, что за это время квартира "уплыла"; у сотен пайщиков подходила очередь на покупку – их деньги "зависли", и по прежней стоимости они уже не смогут приобрести квартиру; тысячи пайщиков накапливали средства на первоначальный паевый взнос для приобретение квартиры (35 или 50% от стоимости) – они не могут вернуть свои средства. Немало пайщиков расплатились с кооперативом в период активных следственных действий – они не могут теперь оформить недвижимость в собственность".

Счета кооператива заблокированы, и следственная группа не удовлетворяет ходатайства о выплатах (которые возможны и с блокированных счетов), так как следствие, по словам адвокатов кооператива, пытается обратить на "Бест Вей" требования о возврате средств к компании "Гермес Менеджмент" 198 клиентов этой компании на общую сумму 232 млн рублей. "При этом следственная группа отказывается учитывать, что кооператив как юридическое лицо вообще никак не связан с "Гермесом": не имел с ним никаких ни финансовых, ни организационных отношений", – утверждают адвокаты.

"Следствие обосновывает действия против кооператива защитой прав потерпевших, – подчеркивают защитники кооператива, – но довольно странно для соблюдения прав 198 человек на сумму 232 млн рублей ущемлять права почти 20 тысяч человек и наносить им имущественный ущерб в общей сложности на миллиарды рублей".

Адвокаты подчеркивают: ни один из обвиняемых по уголовному делу, которым инкриминируют привлечение клиентов в "Гермес", в кооперативе не работает, из лиц, признанных следствием потерпевшими, только один – пайщик кооператива, но и его претензии не связаны с деятельностью кооператива. "Для погашения задолженности с лихвой хватило бы арестованных активов обвиняемых, – говорят они, – Кроме того, непонятно, для чего арестовывать почти 4 млрд безналичных средств и (с переменным успехом) арестовывать более чем на 12 млрд рублей недвижимость кооператива".

Арест активов кооператива в судах следственная группа подкрепляет изданным в марте прошлого года руководителем следственной группы постановлением о признании кооператива гражданским ответчиком на 16 млрд рублей, но следственная группа раз за разом отказывается представить кооперативу исковые требования, на основании которых оно издано.

"В судах нас спрашивают: как так вам не показали исковые требования? – комментирует один из адвокатов кооператива член коллегии адвокатов "Первая адвокатская контора" города Санкт-Петербурга Сергей Путреша. – Вопрос, к сожалению, риторический: для наших оппонентов закон не писан. Нас вдобавок незаконно лишили права ознакомиться с материалами уголовного дела – незаконность признал суд первой инстанции, апелляции пока не было; признал в суде прокурор – и что? Ознакомления так и нет. Причина, на мой взгляд, в том, что предъявить нечего: постановление о привлечении в качестве гражданского ответчика, с нашей точки зрения, заведомо незаконный документ. Уверен, что исковые требования на 16 млрд в его основу положены не были – цифра взята фактически с потолка: это сумма всех средств, которые поступили в кооператив с начала его работы".

Подавляющее большинство из почти 20 тыс. пайщиков кооператива "Бест Вей" выступает в защиту своего кооператива – защищает свои права на возврат средств, которые "не выпускаются" следственной группой.

По данным Совета кооператива, за весь период противостояния пайщиками кооператива было подано более 17 тыс. жалоб и обращений в различные органы государственной власти и правоохранительные органы. Это в частности:

5212 ходатайств следователям о снятии ареста со счетов;

796 жалоб в порядке ст. 124 УПК (жалобы прокурору и руководителю следственного органа);

569 жалоб в порядке ст. 125 (жалобы в порядке судебного надзора за действиями следствия);

36 жалоб в порядке ст. 125 УПК от пайщиков с полным пакетом документов о погашении задолженности перед кооперативом на невозможность оформить собственность на квартиру;

86 ходатайств о снятии арестов с квартир;

52 гражданских иска пайщиков о возмещении ущерба, наносимого действиями органов внутренних дел Санкт-Петербурга;

коллективная жалоба в Следственный департамент МВД России за 901 подписью;

913 жалоб в Следственный комитет России;

958 жалоб в ФСБ России;

458 жалоб генеральному прокурору России Игорю Краснову;

1345 жалоб на двух судей, выносивших решения, касающиеся кооператива, в квалификационную коллегию судей;

жалоба в Верховный суд за 851 подписью;

обращение к депутату Государственной думы Анжелике Глазковой за 884 подписями;

481 обращение в Центральный банк об исключении кооператива из "черного списка" ЦБ;

512 обращений к директору ФСБ России Александру Бортникову;

369 обращений к секретарю Совета безопасности России Николаю Патрушеву;

711 обращений к уполномоченному по защите прав человека Татьяне Москальковой;

367 обращений пайщиков в Администрацию президента Российской Федерации.

На недавнюю прямую линию президента России Владимира Путина, по словам председателя Совета кооператива, депутата Государственной думы VII созыва Сергея Крючека, поступило более 500 обращений от пайщиков кооператива. В прошлом году в десятках регионов прошли три волны митингов и собраний в защиту кооператива – их резолюции были отправлены в органы государственной власти.

На большинство жалоб и обращений, по словам активистов кооператива, пришли отписки, но часть жалоб рассматривается. По их словам, все больше заявления пайщиков кооператива учитываются судами.

Как утверждают активисты, пайщики кооператива из разных регионов страны готовы и в 2024 году бороться за восстановление своих нарушенных прав и разблокирование деятельности кооператива.