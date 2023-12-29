"Бест Вей": народное предприятие борется за выживание

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Более 17 тыс. жалоб и обращений в прокуратуру, суды, Следственный комитет написали в 2023 году пайщики потребительского кооператива "Бест Вей" на действия следственной группы ГСУ ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. 2023 год стал для кооператива "Бест Вей" уже вторым подряд годом борьбы за выживание – борьбы, связанной с обжалуемыми в надзорных органах и судах действиями органов внутренних дел Санкт-Петербурга. Речь идет, по словам активистов защиты кооператива, об аресте счетов, аресте недвижимого имущества как кооператива, так и бывших пайщиков, уже выкупивших квартиры у кооператива, блокировании налоговых платежей, блокировании возврата средств пайщиков по судебным постановлениям, отказе от возврата и даже копирования документации кооператива.
"Бест Вей", говорят они, потребительский кооператив, создававшийся для покупки вскладчину, без обращения за помощью к государству и кредитным организациям, недвижимости без ипотечных переплат. Средства кооператива, поясняют они, предоставляются без процентов за пользование средствами кооператива. Переплата связана только с относительно небольшими вступительным и членскими взносами, а также оплатой проверки квартиры и выплатой налогов за нее: в некоторых регионах существуют льготы по налогам, но в большинстве приходится платить налоги для юридических лиц.
"Кооператив, – рассказывают активисты, – существует с 2014 года, в нем около 20 тыс. пайщиков со всей России, но после начала активных следственных действий против кооператива в феврале 2022 года, "Бест Вей" недвижимость не приобретает и новых пайщиков, по собственному решению, не принимает. За период активной работы – до февраля 2022 года приобретено более 2500 квартир для пайщиков, более 250 квартир перешли в собственность пайщиков: долг за них перед кооперативом пайщики смогли погасить досрочно. К февралю 2022 года десятки пайщиков подобрали квартиру для покупки и уже выходили на сделки – понятно, что за это время квартира "уплыла"; у сотен пайщиков подходила очередь на покупку – их деньги "зависли", и по прежней стоимости они уже не смогут приобрести квартиру; тысячи пайщиков накапливали средства на первоначальный паевый взнос для приобретение квартиры (35 или 50% от стоимости) – они не могут вернуть свои средства. Немало пайщиков расплатились с кооперативом в период активных следственных действий – они не могут теперь оформить недвижимость в собственность".
Счета кооператива заблокированы, и следственная группа не удовлетворяет ходатайства о выплатах (которые возможны и с блокированных счетов), так как следствие, по словам адвокатов кооператива, пытается обратить на "Бест Вей" требования о возврате средств к компании "Гермес Менеджмент" 198 клиентов этой компании на общую сумму 232 млн рублей. "При этом следственная группа отказывается учитывать, что кооператив как юридическое лицо вообще никак не связан с "Гермесом": не имел с ним никаких ни финансовых, ни организационных отношений", – утверждают адвокаты.
"Следствие обосновывает действия против кооператива защитой прав потерпевших, – подчеркивают защитники кооператива, – но довольно странно для соблюдения прав 198 человек на сумму 232 млн рублей ущемлять права почти 20 тысяч человек и наносить им имущественный ущерб в общей сложности на миллиарды рублей".
Адвокаты подчеркивают: ни один из обвиняемых по уголовному делу, которым инкриминируют привлечение клиентов в "Гермес", в кооперативе не работает, из лиц, признанных следствием потерпевшими, только один – пайщик кооператива, но и его претензии не связаны с деятельностью кооператива. "Для погашения задолженности с лихвой хватило бы арестованных активов обвиняемых, – говорят они, – Кроме того, непонятно, для чего арестовывать почти 4 млрд безналичных средств и (с переменным успехом) арестовывать более чем на 12 млрд рублей недвижимость кооператива".
Арест активов кооператива в судах следственная группа подкрепляет изданным в марте прошлого года руководителем следственной группы постановлением о признании кооператива гражданским ответчиком на 16 млрд рублей, но следственная группа раз за разом отказывается представить кооперативу исковые требования, на основании которых оно издано.
"В судах нас спрашивают: как так вам не показали исковые требования? – комментирует один из адвокатов кооператива член коллегии адвокатов "Первая адвокатская контора" города Санкт-Петербурга Сергей Путреша. – Вопрос, к сожалению, риторический: для наших оппонентов закон не писан. Нас вдобавок незаконно лишили права ознакомиться с материалами уголовного дела – незаконность признал суд первой инстанции, апелляции пока не было; признал в суде прокурор – и что? Ознакомления так и нет. Причина, на мой взгляд, в том, что предъявить нечего: постановление о привлечении в качестве гражданского ответчика, с нашей точки зрения, заведомо незаконный документ. Уверен, что исковые требования на 16 млрд в его основу положены не были – цифра взята фактически с потолка: это сумма всех средств, которые поступили в кооператив с начала его работы".
Подавляющее большинство из почти 20 тыс. пайщиков кооператива "Бест Вей" выступает в защиту своего кооператива – защищает свои права на возврат средств, которые "не выпускаются" следственной группой.
По данным Совета кооператива, за весь период противостояния пайщиками кооператива было подано более 17 тыс. жалоб и обращений в различные органы государственной власти и правоохранительные органы. Это в частности:
На недавнюю прямую линию президента России Владимира Путина, по словам председателя Совета кооператива, депутата Государственной думы VII созыва Сергея Крючека, поступило более 500 обращений от пайщиков кооператива. В прошлом году в десятках регионов прошли три волны митингов и собраний в защиту кооператива – их резолюции были отправлены в органы государственной власти.
На большинство жалоб и обращений, по словам активистов кооператива, пришли отписки, но часть жалоб рассматривается. По их словам, все больше заявления пайщиков кооператива учитываются судами.
Как утверждают активисты, пайщики кооператива из разных регионов страны готовы и в 2024 году бороться за восстановление своих нарушенных прав и разблокирование деятельности кооператива.
Конфликт не удалось уладить спокойным диалогом