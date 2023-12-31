Не выбрасывайте старую кухонную губку: она незаменима для домашних цветов

Это отличный помощник для садоводов

Старые и давно отжившие свой срок губки для мытья посуды выкидывать неразумно – французские цветоводы, как оказалось, весьма эффективно используют их с пользой для ухода за домашними растениями.

Губки из поролона – как раз такой материал, который в природе практически не разлагается. Это экологичный материал, который будет еще долго служить вам верой и правдой.

Со временем почва в горшках становится плотнее и плохо пропускает влагу с воздухом. Для того, чтобы она была легкой и рыхлой, садоводы и добавляют туда кусочки губки.

Для этого вам потребуется разрезать губку на кусочки сантиметровой шириной и примешать ее в грунте при пересаживании растения. Затем высадить цветок – и вуаля.

Дело в том, что губки создают в грунте полое и пропускающее влагу с кислородом пространство, что имеет критическое значение для корней. Поролон впитывает лишнюю влагу и спасает корни от перегнивания.