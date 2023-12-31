Не выбрасывайте старую кухонную губку: она незаменима для домашних цветов

Курс рубля
- Режим свободного падения: что ждет рубль в 2024 году
- Что будет с долларом: бежать в обменники сломя голову рано
- Предсказано мощное падение доллара по двум причинам
Старые и давно отжившие свой срок губки для мытья посуды выкидывать неразумно – французские цветоводы, как оказалось, весьма эффективно используют их с пользой для ухода за домашними растениями.
Губки из поролона – как раз такой материал, который в природе практически не разлагается. Это экологичный материал, который будет еще долго служить вам верой и правдой.
Со временем почва в горшках становится плотнее и плохо пропускает влагу с воздухом. Для того, чтобы она была легкой и рыхлой, садоводы и добавляют туда кусочки губки.
Для этого вам потребуется разрезать губку на кусочки сантиметровой шириной и примешать ее в грунте при пересаживании растения. Затем высадить цветок – и вуаля.
Дело в том, что губки создают в грунте полое и пропускающее влагу с кислородом пространство, что имеет критическое значение для корней. Поролон впитывает лишнюю влагу и спасает корни от перегнивания.
Вечеринка голышом может дорого обойтись блогерше