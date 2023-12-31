Владимир Путин поздравил россиян с Новым годом-2024

Курс рубля
- Режим свободного падения: что ждет рубль в 2024 году
- Что будет с долларом: бежать в обменники сломя голову рано
- Предсказано мощное падение доллара по двум причинам
Президент России Владимир Путин торжественно обратился к россиянам, которых поздравил с Новым годом-2024. Первыми выступление российского лидера увидели жители Камчатки и Чукотки, где часы пробили полночь еще в 15:00 по московскому времени.
В уходящем году, указал президент, было проделано немало шагов на пути к реализации права России на собственные интересы и ценности. Реальность показала, что нет той силы, которая была бы способна разобщить народ и остановить развитие России. В единении россиян – самый большой залог будущего страны.
России же, отметил глава государства, предстоит идти вперед и созидать свое будущее. Судьба Отечества – главное, что объединяет граждан страны.
"Работа на общее благо сплотила общество. Мы едины в наших помыслах, в труде и в бою, в будни и в праздники, проявляя самые главные черты народа России – солидарность, милосердие, стойкость", – высказался Путин.
Глава государства также обратился к военнослужащим, находящимся на боевом посту.
"Вы наши герои, вместе с вами наши сердца. Мы гордимся вами. Восхищаемся вашим мужеством", – высказался президент.
2024 год объявлен годом семьи. А в настоящей семье, указал Путин, растут дети, есть место вниманию, душевной теплоте и заботе о родителях.
Блогерша прекрасно знала, что делает, уверен Отар
Еще недавно Филипп рассказывал, что все равно будет участвовать в новогоднем шоу