Владимир Путин поздравил россиян с Новым годом-2024

Владимир Путин поздравил россиян с Новым годом-2024
Владимир Путин. Фото: Mikhail Klimentyev/Kremlin Pool/www.globallookpress.com
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Глава государства рассказал, что объединяет всех граждан

Президент России Владимир Путин торжественно обратился к россиянам, которых поздравил с Новым годом-2024. Первыми выступление российского лидера увидели жители Камчатки и Чукотки, где часы пробили полночь еще в 15:00 по московскому времени.

В уходящем году, указал президент, было проделано немало шагов на пути к реализации права России на собственные интересы и ценности. Реальность показала, что нет той силы, которая была бы способна разобщить народ и остановить развитие России. В единении россиян – самый большой залог будущего страны.

России же, отметил глава государства, предстоит идти вперед и созидать свое будущее. Судьба Отечества – главное, что объединяет граждан страны.

"Работа на общее благо сплотила общество. Мы едины в наших помыслах, в труде и в бою, в будни и в праздники, проявляя самые главные черты народа России – солидарность, милосердие, стойкость", – высказался Путин.

Глава государства также обратился к военнослужащим, находящимся на боевом посту.

"Вы наши герои, вместе с вами наши сердца. Мы гордимся вами. Восхищаемся вашим мужеством", – высказался президент.

2024 год объявлен годом семьи. А в настоящей семье, указал Путин, растут дети, есть место вниманию, душевной теплоте и заботе о родителях.

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник
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