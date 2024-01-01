Что категорически нельзя делать в Рождество: список правил

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Россияне будут отмечать светлый праздник Рождества Христова 7 января 2024 года. Он является одним из самых главных у православных людей. И вместе с традиционными обычаями и гуляниями существует ряд запретов, которых стоит придерживаться. "Утро.ру" собрало список правил, что категорически нельзя делать в Рождество.
1. Ночью не нужно спать. Считается, что это время следует провести в храме и в молитве.
2. Запрещается убирать в доме накануне 6 января, накануне Рождества. Правило сохраняется и в сам праздник.
3. Нельзя выносить мусор, а также рассказывать кому-либо о проблемах в семье. Образно говоря, не стоит выносить сор из избы.
4. Не пускать гостя в дом непозволительно. Важно радушно приветствовать всех, кто приходит в вам.
5. Не стоит садиться за стол в черной одежде. Это светлый праздник, а следовательно и одеться нужно подобающе.
6. Супругом в этот день не стоит заниматься зачатием детей. Считается, что это может навредить браку.
7. Нельзя также варить в этот день кисель или покупать веревки. Считается, что это может привлечь нечисть в дом на Рождество.
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