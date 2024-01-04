В домах в СВАО возобновили подачу тепла - Оперштаб

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В северо-восточном округе Москвы восстановлено теплоснабжение домов, нарушенное из-за возгорания на подстанции, сообщил оперштаб.
"Восстановлено теплоснабжение домов, нарушенное из-за возгорания на подстанции в СВАО. Решена одна из первостепенных задач – по энергоснабжению отключенных в результате возгорания на подстанции тепловых пунктов. Для повышения надежности теплоснабжения на тепловые пункты были направлены генераторы", – говорится в сообщении штаба.
По большей части домов было организовано переключение от резервной сети в автоматическом режиме, по целому ряду – подключение осуществлялось в ручном режиме от аварийных источников электроснабжения (дизель-генераторных установок).
Специалисты, задействованные в данных мероприятиях, продолжат работу в усиленном круглосуточном режиме. В работах задействованы все городские службы.
Ранее в результате возгорания на подстанции на северо-востоке Москвы в нескольких десятках зданий было прервано тепло– и энергоснабжение.
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