В домах в СВАО возобновили подачу тепла - Оперштаб

В домах в СВАО возобновили подачу тепла - Оперштаб
Фото: Мобильный репортер / Агентство «Москва»
Ранее подача теплоснабжения была нарушена из-за аварии

В северо-восточном округе Москвы восстановлено теплоснабжение домов, нарушенное из-за возгорания на подстанции, сообщил оперштаб.

"Восстановлено теплоснабжение домов, нарушенное из-за возгорания на подстанции в СВАО. Решена одна из первостепенных задач – по энергоснабжению отключенных в результате возгорания на подстанции тепловых пунктов. Для повышения надежности теплоснабжения на тепловые пункты были направлены генераторы", – говорится в сообщении штаба.

По большей части домов было организовано переключение от резервной сети в автоматическом режиме, по целому ряду – подключение осуществлялось в ручном режиме от аварийных источников электроснабжения (дизель-генераторных установок).

Специалисты, задействованные в данных мероприятиях, продолжат работу в усиленном круглосуточном режиме. В работах задействованы все городские службы.

Ранее в результате возгорания на подстанции на северо-востоке Москвы в нескольких десятках зданий было прервано тепло– и энергоснабжение.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник

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