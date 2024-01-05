В Подольске ликвидируют последствия аварии на котельной

В Подольске ликвидируют последствия аварии на котельной
Фото: пресс-служба правительства Московской области
Продолжает работу горячая линия по вопросам подачи тепла

Подача тепла и горячей воды в микрорайоне Климовск города Подольска в Московской области после гидравлического удара на котельной Климовского патронного завода началась вечером. Об этом заявили в пресс-службе правительства Подмосковья.

Уже спустя ночь аварийные бригады и сварщики устранили протечки и продолжают устранять технические неполадки, отметил вице-губернатор Подмосковья Евгений Хромушин.

Кроме того, готовится ко второму, дополнительному котлу, и тепло уже поступает в жилые дома, добавил он.

Хромушин также отметил, что сбой произошел из-за отключения электроснабжения и гидроудара при повторном запуске. В настоящее время ведется ликвидация последствий инцидента, подытожил он.

По сообщению властей Подольска, в городе создан оперативный штаб, который принимает все меры для оперативного восстановления теплоснабжения.

Глава Подольска Григорий Артамонов напомнил, что горячая линия по вопросам подачи тепла также продолжает свою работу по номерам 8 (4967) 50-00-50 и 8 (496) 755-57-98.

Отметим, что котельная обеспечивает теплом не только жилые дома, но и Подольскую областную клиническую больницу.

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник

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