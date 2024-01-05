В Подольске ликвидируют последствия аварии на котельной

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Подача тепла и горячей воды в микрорайоне Климовск города
Подольска в Московской области после гидравлического удара на котельной
Климовского патронного завода началась вечером. Об этом заявили в пресс-службе
правительства Подмосковья.
Уже спустя ночь аварийные бригады и сварщики устранили протечки и продолжают устранять технические неполадки, отметил вице-губернатор Подмосковья Евгений Хромушин.
Кроме того, готовится ко второму, дополнительному котлу, и тепло уже поступает в жилые дома, добавил он.
Хромушин также отметил, что сбой произошел из-за отключения электроснабжения и гидроудара при повторном запуске. В настоящее время ведется ликвидация последствий инцидента, подытожил он.
По сообщению властей Подольска, в городе создан оперативный штаб, который принимает все меры для оперативного восстановления теплоснабжения.
Глава Подольска Григорий Артамонов напомнил, что горячая линия по вопросам подачи тепла также продолжает свою работу по номерам 8 (4967) 50-00-50 и 8 (496) 755-57-98.
Отметим, что котельная обеспечивает теплом не только жилые дома, но и Подольскую областную клиническую больницу.
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