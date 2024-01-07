Как защититься от телефонных мошенников: советы адвоката Демидова

Нужно следовать простым правилам

Никто не сможет обезопасить человека лучше, чем он сам

Здравствуйте, Иван Иванович? – Вам звонят из банка, нам нужны Ваши деньги!



Как бы мы не "мусолили" эту тему, доверчивые граждане все равно совершают эти ошибки. Поговорим о важном, том, как делать не надо.



1. Здравствуйте, Иван Иванович! С Вашей карты было совершено две операции! Это были Вы? – нет, не я. Тогда, сообщите, пожалуйста, свои паспортные данные для уточнения Ваших данных.

– делать этого, конечно же, нельзя, подчеркнул известный адвокат Эдуард Демидов. Ни один работник банка не будет вам звонить и уточнять сведения, которые и так ему известны. Никогда не раскрывайте личные данные по телефону без ясной уверенности в подлинности звонка.

Более того, Вы можете зайти в приложение банка и самостоятельно отследить наличие или отсутствие переводов/транзакций, совершенных в отношении кого-либо.



2. Здравствуйте, Иван Иванович! Вам сейчас придет СМС-код, сообщите нам 4 или 6 цифр, чтобы мы могли приостановить транзакцию, совершаемую третьим лицом с Вашей карты – это в Ваших же интересах, мы поможем сохранить Ваши деньги.

– никаких кодов аутентификации из СМС никому сообщать нельзя, так как введенный мошенником код, который Вы ему сообщили, сможет обеспечить ему доступ к Вашему счету в банке, либо совершению платежа с Вашей карты на карту третьих лиц, то есть обеспечить выведение денежных средств.



3. Здравствуйте, Иван Иванович! Вам одобрен беспроцентный кредит на сумму 1 000 000 руб., представляете?

– отлично, спасибо! Как я могу им воспользоваться?

– все очень просто! Сообщите, пожалуйста 3 цифры на обороте своей карты, мы предоставим доступ к кредитным средствам, они появятся в приложении банка, и Вы сможете приобрести нужную Вам вещь.

Этот трехзначный код предназначен для проверки подлинности карты при оплате через интернет. Соответственно, сообщив третьим лица этот код, человек рискует, что за счет его средств будет совершена оплата чего-либо, либо человек иным образом лишится своих денег в пользу третьих лиц. Разумеется, сообщать этот код никому нельзя!



4. Человеку приходит ссылка, якобы из банка. Там какое-то предложение, которое может его заинтересовать. Человек проходит по ссылке, на телефон скачивается вирус, и происходит списание денежных средств с его счета в пользу третьих лиц.



– ни при каких обстоятельствах по таким странным ссылкам переходить нельзя во избежание неблагоприятных последствий и потере средств.



5. Здравствуйте, Иван Иванович – это банк! Ваши деньги в опасности, срочно совершите перевод на карту с номером 1111 1111 1111 1111 – это Ваш запасной счет, который Вам предоставляет банк, если Ваши деньги будут в опасности. Спешка, скорость и искренность "сотрудника" банка подкупают.

– никаких запасных счетов нет и никогда не было. Никогда настоящий сотрудник банка не позвонит и не продиктует номер карты, попросив направить на этот номер деньги. Это могут сделать только мошенники и переводить им деньги не надо!



Упомянем также о том, как делать надо.



1. Как следует отвечать на звонки предполагаемых мошенников.

Здравствуйте, Иван Иванович! С Вашей карты было совершено две операции на сумму 10 000 рублей! Это были Вы?

– здравствуйте! Благодарю за информацию, сейчас я перезвоню в свой банк по их официальному номеру телефона.

Разумеется, на той сторону сразу начнут Вас останавливать, ссылаясь на срочность или что-то вроде того. Тут все понятно – мошенник. Однако вступать в диалог необязательно, можно попросту прервать разговор с мошенником нажатием красной кнопки на телефоне.



2. Все номера банка доступны для звонка либо на официальном сайте банка (если под рукой нет банковской карты), либо на самой банковской карте. В случае, если звонят якобы из банка, просто сбросьте и перезвоните в банк по известному официальному номеру и свяжитесь с оператором.



3. Связь с оператором!

Не все знают этот лайфхак. Если Вы звоните в банк и не хотите долго слушать голосового бота, предлагающего нажать соответствующую клавишу на телефоне для совершения определенного действия, нужно повторить несколько раз: "Связь с оператором", и голосовой бот соединит Вас с оператором, у которого Вы сможете выяснить все, что Вас беспокоит либо сообщить о чем-либо.



4. Не всегда бывает, что телефонного разговора может быть достаточно для того, чтобы успокоиться. В связи с этим следует пройти в ближайшее отделение своего банка и рассказать о случившемся сотруднику банка, если все в порядке, он Вас успокоит.



5. Наиболее уязвимыми являются пенсионеры.

Очень важно обеспечить пенсионеров, в частности, своих родственников правильной информацией и объяснить им, что нельзя сообщать какие-либо данные о себе или об их банковском счете по телефону никому. Не отвечать на странные СМС, не переходить по ссылкам и в случае чего сразу звонить своим родственникам, которые смогут помочь, либо звонить или идти в банк самостоятельно для выяснения обстоятельств.



P.S. После начала СВО звонки мошенников участились.

Если ранее в основном доверчивым гражданам звонили "сотрудники банка", отбывающие наказание в местах лишения свободы, то сейчас к ним присоединились уроженцы соседнего государства.

Однако "поймать" такого преступника, который находится в другом государстве и привлечь его к уголовной ответственности, а более того взыскать с него полученные им преступным путем средства практически невозможно.

Вывод: будьте внимательны, читайте рекомендации, делитесь ими с друзьями, родственниками.

