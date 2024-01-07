Что делать, чтобы накопить ?

Установите для себя лимит, за который нельзя выходить

С таким космическим ростом цен на товары и услуги откладывать накопления всё сложнее, часто приходится жить от зарплаты до зарплаты и экономить на всем, чем только можно. Основатель проекта "ФинБорд", эксперт в области автоматизации бизнеса Ольга Кузнецова утверждает, что контроль за финансами и грамотное распределение бюджета позволит не только не портить качество своей жизни из-за постоянной экономии денежных средств, но и и достичь крупных финансовых целей – накопить на долгожданное путешествие, новый автомобиль или капитальный ремонт.

Внедряем метод фондирования в свою жизнь

В основе данного метода лежит структурирование вашего бюджета. В этом поможет планирование ваших расходов. То есть вам необходимо расписать все ваши ежемесячные потребности и необходимые траты и для каждой категории расходов установить определенный лимит. Необходимо установить для себя четкое правило, что выход за рамки установленного лимита невозможен, то есть никаких эмоциональных покупок, незапланированных трат и лишних товаров в корзине.

Как структурировать бюджет по методу фондирования?

Заведите несколько конвертов и дайте им названия согласно категориям своих потребностей, например: продукты, обслуживание авто, дети, транспорт, коммунальные услуги, подарки, одежда, мобильная связь, отпуск и т.д. Обязательно предусмотрите дополнительный конверт, который можно назвать “на незапланированные расходы”, “на чёрный день” или в более позитивном ключе – “хочу потратить, но пока не буду”, “на мечту”, “коплю на то, не знаю на что” и т.д. Этот конверт может пополняться в момент, когда случится так, что вы заработаете больше, к примеру, получите премию или выйдете на подработку, а может быть сэкономите на чем-то. Не нужно торопиться их сразу тратить, вот такие внезапные деньги всегда вызывают в нас желание что-то купить, но, как правило, мы можем обойтись без этой вещи и отложить их в конверт, а позже эти деньги станут вкладом во что-то действительно необходимое. Установите четкий лимит на каждую позицию расходов, но при этом, внутри каждой позиции, продумайте дополнительный план того, как можно эффективно снизить растраты в каждой категории:





Продукты питания: определите лимит на ежемесячные расходы по покупке продуктов. Поставьте себе задачу планировать покупки заранее, составлять список и придерживаться его во время походов в магазин.

Коммунальные услуги: определите лимит на оплату коммунальных услуг, таких как электричество, газ, вода, отопление. Изучите свои счета и рассмотрите возможность экономии, например, путем установки энергоэффективной техники или использования энергосберегающих привычек.

Транспорт: установите лимит на обслуживание автомобиля, заправку топливом и другие траты, связанные с транспортом. Рассмотрите возможности сокращения затрат, например, путем использования общественного транспорта, самоката или велосипеда для коротких поездок.

Отдых и развлечения: поставьте себе задачу искать скидки, акции или альтернативные варианты развлечений, чтобы снизить расходы в этой категории, к примеру, кофе с собой в термокружке из дома исключит вариант траты в кофейне.

Крупные финансовые цели: в этой статье накоплений также необходимо определить лимит, например, на покупку недвижимости, образование детей или создание резервного фонда. Часто в желании накопить на что-то крупное мы начинаем маниакально к этому стремиться, сильно ограничивать себя, вплоть до того, что экономим на необходимом плановом лечении зубов или простых человеческих радостях вроде сладостей к чаю. Не стоит ущемлять себя ради крупной цели, если не хотите испортить своё психоэмоциональное состояние. Просто установите конкретную сумму, которую вы будете откладывать каждый месяц, чтобы достичь этих целей через какое-то время и не переусердствуйте.

Чтобы грамотно распоряжаться своим бюджетом и научиться откладывать средства на крупные финансовые цели используйте метод фондирования, а также ищите дополнительные возможности экономии, к примеру, сравнивайте цены и выбирайте более выгодные предложения при покупке товаров и услуг, избегайте импульсивных покупок и тщательно обдумывайте каждую трату, используйте скидки, акции и программы лояльности, отслеживайте свои доходы и расходы с помощью специальных приложений, ищите дополнительные возможности заработать и пополнить свой бюджет. Эти простые, но эффективные способы помогут вам экономить деньги и сделать ваш бюджет более устойчивым. Помните, что каждая мелочь имеет значение, и небольшие изменения в повседневной жизни могут привести к значительным сбережениям в долгосрочной перспективе.