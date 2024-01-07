Что делать, чтобы накопить ?

Что делать, чтобы накопить ?
Nikolay Gyngazov/www.globallookpress.com
Установите для себя лимит, за который нельзя выходить

С таким космическим ростом цен на товары и услуги откладывать накопления всё сложнее, часто приходится жить от зарплаты до зарплаты и экономить на всем, чем только можно. Основатель проекта "ФинБорд", эксперт в области автоматизации бизнеса Ольга Кузнецова утверждает, что контроль за финансами и грамотное распределение бюджета позволит не только не портить качество своей жизни из-за постоянной экономии денежных средств, но и и достичь крупных финансовых целей – накопить на долгожданное путешествие, новый автомобиль или капитальный ремонт.

Внедряем метод фондирования в свою жизнь

В основе данного метода лежит структурирование вашего бюджета. В этом поможет планирование ваших расходов. То есть вам необходимо расписать все ваши ежемесячные потребности и необходимые траты и для каждой категории расходов установить определенный лимит. Необходимо установить для себя четкое правило, что выход за рамки установленного лимита невозможен, то есть никаких эмоциональных покупок, незапланированных трат и лишних товаров в корзине.

Как структурировать бюджет по методу фондирования?

  1. Заведите несколько конвертов и дайте им названия согласно категориям своих потребностей, например: продукты, обслуживание авто, дети, транспорт, коммунальные услуги, подарки, одежда, мобильная связь, отпуск и т.д.

  2. Обязательно предусмотрите дополнительный конверт, который можно назвать “на незапланированные расходы”, “на чёрный день” или в более позитивном ключе – “хочу потратить, но пока не буду”, “на мечту”, “коплю на то, не знаю на что” и т.д. Этот конверт может пополняться в момент, когда случится так, что вы заработаете больше, к примеру, получите премию или выйдете на подработку, а может быть сэкономите на чем-то. Не нужно торопиться их сразу тратить, вот такие внезапные деньги всегда вызывают в нас желание что-то купить, но, как правило, мы можем обойтись без этой вещи и отложить их в конверт, а позже эти деньги станут вкладом во что-то действительно необходимое.

  3. Установите четкий лимит на каждую позицию расходов, но при этом, внутри каждой позиции, продумайте дополнительный план того, как можно эффективно снизить растраты в каждой категории:


  • Продукты питания: определите лимит на ежемесячные расходы по покупке продуктов. Поставьте себе задачу планировать покупки заранее, составлять список и придерживаться его во время походов в магазин.

  •  Коммунальные услуги: определите лимит на оплату коммунальных услуг, таких как электричество, газ, вода, отопление. Изучите свои счета и рассмотрите возможность экономии, например, путем установки энергоэффективной техники или использования энергосберегающих привычек.

  • Транспорт: установите лимит на обслуживание автомобиля, заправку топливом и другие траты, связанные с транспортом. Рассмотрите возможности сокращения затрат, например, путем использования общественного транспорта, самоката или велосипеда для коротких поездок.

  • Отдых и развлечения: поставьте себе задачу искать скидки, акции или альтернативные варианты развлечений, чтобы снизить расходы в этой категории, к примеру, кофе с собой в термокружке из дома исключит вариант траты в кофейне. 

  • Крупные финансовые цели: в этой статье накоплений также необходимо определить лимит, например, на покупку недвижимости, образование детей или создание резервного фонда. Часто в желании накопить на что-то крупное мы начинаем маниакально к этому стремиться, сильно ограничивать себя, вплоть до того, что экономим на необходимом плановом лечении зубов или простых человеческих радостях вроде сладостей к чаю. Не стоит ущемлять себя ради крупной цели, если не хотите испортить своё психоэмоциональное состояние. Просто установите конкретную сумму, которую вы будете откладывать каждый месяц, чтобы достичь этих целей через какое-то время и не переусердствуйте. 

Чтобы грамотно распоряжаться своим бюджетом и научиться откладывать средства на крупные финансовые цели используйте метод фондирования, а также ищите дополнительные возможности экономии, к примеру, сравнивайте цены и выбирайте более выгодные предложения при покупке товаров и услуг, избегайте импульсивных покупок и тщательно обдумывайте каждую трату, используйте скидки, акции и программы лояльности, отслеживайте свои доходы и расходы с помощью специальных приложений, ищите дополнительные возможности заработать и пополнить свой бюджет. Эти простые, но эффективные способы помогут вам экономить деньги и сделать ваш бюджет более устойчивым. Помните, что каждая мелочь имеет значение, и небольшие изменения в повседневной жизни могут привести к значительным сбережениям в долгосрочной перспективе.

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник

Беглая ведущая "России 1" яростно накинулась на Познера

Женщину раздражает иная точка зрения

Лавров объявил участников "Рождественских встреч" Пугачевой

Интерес к экс-примадонне не утихает

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей