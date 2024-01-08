Вот почему освежитель воздуха в туалете смертельно опасен: избавьтесь от него

Вот почему освежитель воздуха в туалете смертельно опасен: избавьтесь от него
Фото: unsplash.com
Такие спреи подрывают здоровье

Освежитель воздуха в уборной – популярное и для многих россиян незаменимое средство. Однако при этом довольно токсичное. Вдыхая молекулы аэрозоля, мы сильно вредим своему организму.

Врач-терапевт Юрий Серебрянский указал, что в составе этой адской смеси содержится масса химических реагентов, которые крайне опасны для астматиков. 

При частом вдыхании реагентов весьма вероятны астматические приступы с кашлем, сухость в носу и бесконечные чихания. Лимонен, содержащийся в таких ароматизаторах, при контакте с озоном превращается в формальдегид, который уже провоцирует рак как потенциально канцерогенное вещество.

Поэтому от такого ароматизатора стоит отказаться в пользу безвредного варианта – на ваш выбор современные производители предлагают натуральные масла с запахом шалфея, пихты и мяты. Все остальное крайне вредит здоровью.

Источник: gorodovoy.ru ✓ Надежный источник

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